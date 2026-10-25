9 cầu thủ vắng mặt trong trận Man United gặp Bournemouth

9 cầu thủ có thể vắng mặt trong trận đấu giữa Man United và Bournemouth khi áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Carrick.

Trận đấu giữa Man United và Bournemouth diễn ra vào lúc 21 giờ đêm nay (25-10)

Man United và Bournemouth có thể thiếu tới chín cầu thủ trong cuộc đối đầu ở vòng 8 Premier League vào đêm nay (25-10). HLV Michael Carrick bước vào trận đấu tại Old Trafford mà chưa giành được chiến thắng nào trong bảy trận gần nhất của “quỷ đỏ” trên mọi đấu trường.

Trận thua 1-4 của Man United trước Como ở Champions League vừa qua là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho Carrick, nhất là khi đội bóng của HLV Cesc Fabregas đã hoàn toàn áp đảo trong suốt trận đấu.

Man United hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành được một chiến thắng sau bảy trận đấu đầu tiên. Bournemouth của HLV Marco Rose cũng gặp khó khăn tương tự, kém Man United một điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cũng chỉ giành một chiến thắng sau 7 trận đấu. Tuy nhiên, sau khi đánh AC Milan 3-0 tại Europa League, tinh thần của toàn đội Bournemouth chắc chắn sẽ rất cao.

Hiện một số cầu thủ chủ chốt sẽ vắng mặt trong đội hình của cả hai đội. Về phía Man United, tiền đạo người Slovenia Benjamin Sesko đang nghỉ thi đấu vì chấn thương chân, chưa rõ khi nào anh sẽ trở lại. Kobbie Mainoo cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần này do vấn đề về cơ bắp.

Carrick tiết lộ hồi đầu tuần rằng Mainoo có thể phải nghỉ thi đấu tới 10 ngày. Vì thế, Mainoo có khả năng trở lại trong trận đấu với Chelsea sau một tuần nữa. Luke Shaw sẽ vắng mặt lâu hơn Mainoo, hậu vệ cánh này dự kiến không trở lại cho đến đầu tháng 11.

Patrick Dorgu cũng nghỉ thi đấu do chấn thương đùi trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây. Trong khi đó, Manuel Ugarte dự kiến không thể ra sân cho đến năm 2027. Anh bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) tại World Cup 2026 khi khoác áo đội tuyển Uruguay.

Tin vui là Man United sẽ đón chào sự trở lại của một số cầu thủ. Lisandro Martinez không tham dự trận đấu với Como nhưng đã hoàn toàn bình phục để đối đầu với Bournemouth, trong khi Marcus Rashford cũng có thể trở lại sau chấn thương hông. Ayden Heaven vắng mặt trong hai trận đấu gần đây do bị ốm, nhưng Carrick xác nhận cầu thủ trẻ này vừa trở lại đội một sau khi bình phục hoàn toàn.

Tình hình nhân sự của Bournemouth cũng không khá hơn Man United. Alex Toth phải nghỉ thi đấu hai tuần do chấn thương gân khoeo, trong khi Alex Scott vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đùi, dự kiến sẽ trở lại vào tháng tới. Julian Araujo cũng gặp tình huống tương tự, chưa xác định ngày trở lại chính thức.

Veljko Milosavljevic được dự đoán sẽ bình phục vào tháng 11, dù vậy anh không thể ra sân trong trận đấu với Man United. Trong khi đó, Eli Junior Kroupi nhiều khả năng có tên trong danh sách dự bị tại sân Old Trafford.

Danh sách 9 cầu thủ dự kiến vắng mặt:

Man United

Benjamin Sesko

Kobbie Mainoo

Luke Shaw

Patrick Dorgu

Manuel Ugarte

Bournemouth

Alex Toth

Alex Scott

Julian Araujo

Veljko Milosavljevic

PHẠM QUANG