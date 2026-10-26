Sự nghiệp của Carrick tại Man United đã kết thúc

Từ thời kỳ huy hoàng của những huyền thoại đến cảnh hỗn loạn tột cùng tại Old Trafford, Man United đã sa sút đến mức nào?

Carrick có lẽ phải nhường chỗ cho một HLV khác. Ảnh: THX

Sau thất bại 0-3 của Man United trước Bournemouth ở vòng 8 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford, HLV Michael Carrick là người phải chịu trách nhiệm, nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ biết ai mới gánh chịu hậu quả cho sự sa sút phong độ của "quỷ đỏ".

Một tấm biểu ngữ khổng lồ được giăng ở khán đài Stretford End đã nói lên tất cả chỉ bằng một từ. Thông điệp đơn giản là: “Tiêu chuẩn”, được viết kèm theo hình ảnh của những Bryan Robson, Roy Keane và Eric Cantona.

CLB vĩ đại này đã sa sút đến mức nào. Từ thời kỳ huy hoàng của những huyền thoại Man United đến cảnh hỗn loạn tột cùng tại Old Trafford. Thật đáng buồn, đây có lẽ là dấu chấm hết cho triều đại của Michael Carrick bởi vì ông không thể nào vượt qua được nỗi nhục nhã tột cùng này.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Carrick đi đến từng góc sân như thể đang nói lời tạm biệt. Khi trận đấu kết thúc, HLV luôn luôn là người phải trả giá.

Đây sẽ được ghi nhớ như một trong những thất bại tồi tệ, gây tổn hại và gây sốc nhất mà Man United từng phải chịu tại Old Trafford. Bạn thực sự cảm thấy tiếc cho Carrick khi ông trông như lạc lõng trên đường biên.

Nhà hát của những cơn ác mộng

Nỗ lực của Carrick nhằm khơi gợi phản ứng bằng bài phát biểu đầy cảm xúc, chân thành kéo dài 5 phút 25 giây trong cuộc họp báo trước trận đấu, tiếp theo là quyết định táo bạo loại Bruno Fernandes, đã không thành công.

Thay vào đó, Man United nhiều khả năng lại chứng kiến thêm một HLV nữa ra đi, và sân Old Trafford nên được đổi tên thành Nhà hát của những cơn ác mộng.

Carrick rõ ràng đang nhắm đến thế hệ cầu thủ hiện tại của “quỷ đỏ” khi ông nói rằng họ nên noi theo tấm gương của những người như Wayne Rooney và Sir Bobby Charlton bằng cách thể hiện "sự hy sinh và nỗ lực hết mình".

Nhưng các học trò của Carrick lại quá nhu nhược, hèn nhát và thảm hại trên sân cỏ. Họ không hề thể hiện tinh thần chiến đấu vì HLV, không có đam mê với người hâm mộ và hoàn toàn hỗn loạn.

Bournemouth chơi áp đảo, họ thật xuất sắc, nhưng Man United đơn giản là quá tệ hại. Cuối cùng, bầu không khí tại Old Trafford đã trở nên ô nhiễm.

Khán đài Stretford End hô vang: “Bán United đi, hãy về nhà ngay!”. Họ quay sang chỉ trích gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe, những chủ sở hữu của “quỷ đỏ” thành Manchester. Sau đó, họ dành màn kết thúc bằng một tràng chửi bới nhắm vào giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Sân Old Trafford chỉ còn một nửa CĐV khi tiếng còi mãn trận vang lên. Và khi các CĐV của United - những người hâm mộ tuyệt vời và trung thành nhất nước Anh - bỏ cuộc thì bạn biết mọi chuyện đã kết thúc.

Điều này đã biến thành một cuộc nội chiến tàn khốc. CLB đã đánh mất phương hướng do ban lãnh đạo yếu kém, công tác tuyển mộ cầu thủ tồi tệ và quá nhiều cầu thủ không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo đấu nổi tiếng này.

Những ngày này, tiếng hò reo lớn nhất từ ​​đám đông khán giả tại Old Trafford chỉ vang lên khi Harry Maguire dâng cao tấn công. Ít nhất anh cũng thể hiện được tinh thần chiến đấu nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Điều bất ngờ thực sự là Bournemouth mất rất nhiều thời gian mới ghi bàn. Ayden Heaven nhận thẻ vàng vì pha vào bóng thiếu suy nghĩ bằng cả hai chân. Justin Kluivert thực hiện quả đá phạt và ngôi sao người Brazil, Rayan, hoàn toàn không bị ai kèm cặp, đã dứt điểm vào lưới Man United ở phút thứ 38.

Bàn thua thứ hai của “quỷ đỏ” tệ đến mức buồn cười. Lenny Yoro đuổi theo một đường chuyền dài, trượt chân và để Adrien Truffert cướp lấy bóng, đường chuyền của anh được Marcus Tavernier dứt điểm thành bàn. Đó là lúc các CĐV của United giương cao biểu ngữ cổ động của họ.

Man United rất may mắn khi Bournemouth phung phí cơ hội quá nhiều. Tỷ số lẽ ra có thể là năm hoặc sáu bàn thắng. Bàn thắng thứ ba được ghi ở phút 71. Đường chuyền dài của Lewis Cook đã được Evanilson đón lấy. Tiền đạo của Bournemouth vượt qua thủ môn Senne Lammens rồi thể hiện kỹ thuật tuyệt vời để tung cú sút vào góc cao khung thành.

Chúng ta từng kỳ vọng những khoảnh khắc kỳ diệu như vậy từ Man United. Giờ đây, các đối thủ đến Old Trafford để phô diễn tài năng và làm nhục CLB từng vĩ đại này.

Đáng chú ý là đội trưởng Bruno Fernandes đã bị loại khỏi đội hình chính và cũng không vào sân phút nào. Điều đó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bruno đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick. Nhưng thực sự Bruno đã chơi quá tệ mùa này. Lại thêm một cầu thủ nữa đổ lỗi cho mọi người trừ chính mình.

Điều đáng chú ý hơn nữa là các cổ động viên của Man United đã hô vang tên Carrick ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cuối trận, Carrick thực sự được cổ vũ khi ông đi vòng quanh sân để cảm ơn người hâm mộ, đồng thời đấm vào ngực để thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho CLB.

Chính những người hâm mộ đã để Carrick rời sân và sau đó trút giận lên các cầu thủ, những người bị la ó dữ dội khi đi vào đường hầm. Những người hâm mộ trung thành của Old Trafford biết rõ ai là người phải chịu trách nhiệm. Và chắc chắn đó không phải là Carrick nhưng…

Man United rơi vào hỗn loạn sau thảm bại trước Bournemouth.

Dấu chấm hết cho Carrick

Trong cơn biến động lớn về số lượng HLV bất hạnh từng nắm giữ vị trí HLV trưởng của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là “mùa” sa thải HLV của “quỷ đỏ”. Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag đều phải chịu chung số phận, giờ đến lượt Michael Carrick.

Bất chấp việc được các CĐV ủng hộ, đây là dấu chấm hết cho Carrick, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Vị HLV của United, một người con cưng của người hâm mộ khi còn là cầu thủ, một người đàn ông tử tế, khiêm tốn và giản dị, đứng trên đường biên trong chiếc áo khoác đen, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhăn nhó tuyệt vọng chứng kiến ​​đội bóng của mình bị Bournemouth “làm nhục” không thương tiếc .

Thật khó để xem trận đấu đó, cũng giống như việc chứng kiến ​​Man United bị Como làm bẽ mặt ở Champions League tuần trước. Sự thật đã quá rõ ràng: đội United này là một tập hợp hỗn độn, lỏng lẻo của những kẻ thua cuộc tự cho mình có quyền lực, được trả lương quá cao và được trọng dụng quá mức, những người đã góp phần đẩy HLV của họ vào thế khó.

Cách một số cầu thủ thi đấu hời hợt cho thấy họ không xứng đáng khoác áo United. Họ không phù hợp với đội bóng. Họ là nỗi hổ thẹn của United. Trận thua toàn diện 0-3 này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 16 tại Premier League. Khu vực xuống hạng, đó là nơi United xứng đáng phải ở.

Carrick không thể vượt qua được tình trạng này, và đặc biệt, ông không thể chịu đựng được những thất bại liên tiếp gần đây. Đây là dấu chấm hết cho Carrick và cũng nên là dấu chấm hết cho một số lãnh đạo CLB bất tài, những người đã làm Carrick thất vọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với những bản hợp đồng tệ hại.

PHẠM QUANG