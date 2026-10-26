Man United rơi tự do, Carrick đếm ngược ngày mất ghế

Một cuộc họp khẩn của dàn lãnh đạo Man United đã diễn ra ngay sau trận thua Bournemouth trên sân nhà. Tương lai của Carrick hiện chỉ còn đếm từng giờ.

Thất bại thảm hại 0-3 ngay tại sân Old Trafford trước Bournemouth - với các bàn thắng của Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson bên phía đội bóng của Marco Rose - đã đẩy chiếc ghế HLV của Carrick vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Trận thua này kéo dài chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của Man United trên mọi đấu trường.

Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh hiện tụt xuống vị trí thứ 16 tại Premier League và chỉ còn cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. Trận thắng gần nhất của họ đã diễn ra từ ngày 10 -9 trước Sabah tại Champions League. Tổng cộng, Man United đã nhận 6 thất bại trong 12 trận mùa này và mới chỉ giành duy nhất một chiến thắng ở giải quốc nội.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng phong độ, tình hình nội bộ CLB cũng căng thẳng xung quanh mâu thuẫn giữa Carrick và thủ quân Bruno Fernandes. Sau khi Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật sau trận thua 1-4 trước Como ở Champions League, Carrick đã quyết định gạch tên tiền vệ này khỏi đội hình xuất phát trận gặp Bournemouth.

Dù vị HLV người Anh khẳng định đây thuần túy là quyết định vì lý do bóng đá, việc để Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước ngồi dự bị cả trận đã phản tác dụng cay đắng. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cổ động viên trên khán đài Stretford End đã dành sự ủng hộ cho Carrick khi ông vỗ tay tri ân họ, nhưng lại trút giận và la ó dữ dội nhắm vào Fernandes cùng các cầu thủ khác.

Trước tình cảnh bế tắc đó, thượng tầng Man United đã tiến hành các cuộc họp khẩn cấp để xem xét khả năng sa thải Carrick. Giới truyền thông Anh nhận định quyết định sa thải gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Mặc dù vậy, thông báo chính thức chưa thể đưa ra ngay lập tức do quy định CLB đại chúng phải báo cáo với Thị trường Chứng khoán New York (NYSE) vốn đóng cửa vào cuối tuần, kịch bản tương tự vụ sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hiện xếp Eddie Howe là ứng viên hàng đầu thay thế nhờ kinh nghiệm dày dạn tại Premier League và chi phí đền bù hợp lý hơn Unai Emery (người đòi hỏi khoảng 20 triệu bảng đền bù cho Aston Villa). Các phương án khác được cân nhắc bởi Sir Jim Ratcliffe và Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell bao gồm các HLV Nagelsmann và Antonio Conte.

Dù vậy, Carrick vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi tuyên bố bản thân không mong chờ điều gì đặc biệt, vẫn tiếp tục công việc bình thường và sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Mặc dù đội trưởng tạm thời Harry Maguire khẳng định toàn đội vẫn hết lòng ủng hộ chiến lược gia người Anh, sự ủng hộ đó dường như là không đủ.

Được ký hợp đồng 2 năm vào tháng 5 sau khi giúp Man United đứng thứ 3 mùa trước, Carrick dù được bổ sung ba tiền vệ Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba nhưng đã không thể duy trì sự ổn định. Giờ đây, triều đại của ông tại Old Trafford đang đứng trước hồi kết.

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