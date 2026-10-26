Isak, Wirtz nổ súng, Liverpool “giải mã” Brighton

Chiến thắng 2-0 trước Brighton tại vòng 9 Premier League đánh dấu trận thắng đầu tiên trên sân nhà Anfield của HLV Andoni Iraola ở giải quốc nội. Hơn thế, Liverpool dường như đã lấy lại sức mạnh.

Bước vào cuộc đối đầu tại Anfield, Brighton sở hữu phong độ thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp và giữ sạch lưới. Đội khách nhập cuộc tự tin và suýt mở tỷ số khi Yasin Ayari dứt điểm vọt xà ở vị trí trống trải.

Tuy nhiên, sự phung phí đó khiến Brighton lập tức phải trả giá. Phút 17, sau nỗ lực tranh chấp của Ronald Araujo bên cánh phải, Florian Wirtz tung cú sút nhanh đưa bóng đập chân Pascal Gross đổi hướng đi vào lưới, mở tỷ số cho Liverpool. Bàn thắng được tính là phản lưới nhà cho Gross.

Chỉ 4 phút sau, từ pha mất bóng của Olivier Boscagli, Bradley Barcola tăng tốc cướp bóng rồi căng ngang dọn cỗ cho Alexander Isak đệm bóng nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 6 của chân sút trị giá 125 triệu bảng sau 7 trận tại Premier League mùa này, đồng thời đánh dấu chuỗi 3 trận nổ súng liên tiếp của anh.

Theo phân tích chuyên sâu từ Opta , trận đấu phơi bày sự đối lập rõ nét giữa khả năng kiểm soát bóng và tính hiệu quả. Liverpool chỉ kiểm soát 35,6% thời lượng bóng. Đây là tỷ lệ kiểm soát thấp thứ hai trong lịch sử các trận thắng trên sân nhà của Liverpool tại Premier League (kể từ mùa 2003-04), và thấp nhất tại Anfield kể từ chiến thắng trước Chelsea vào tháng 11-2010 (35,3%).

Tỷ lệ bàn thắng dự kiến của Liverpool kém xa đối thủ nhưng họ thắng 2-0. Đồ họa Opta

Cách chơi này đã khiến Brighton lộ ra các vấn đề về khâu dứt điểm. Dù tung ra tới 17 cú dứt điểm, Brighton chỉ có duy nhất 1 lần đưa bóng trúng khung thành. Yasin Ayari phung phí nhất khi không dứt điểm trúng đích lần nào sau 3 nỗ lực, bao gồm một cú sút trúng cột dọc. HLV Fabian Hurzeler bên phía Brighton thất vọng: "Mọi người đều thấy chỉ có một đội thực sự muốn tạo cơ hội và giành chiến thắng. Sự khác biệt là họ ghi bàn còn chúng tôi thì không".

Trận thắng này chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà tại Premier League của Liverpool kể từ tháng 4. Sau trận đấu, HLV Andoni Iraola bày tỏ sự hài lòng: "Chìa khóa nằm ở cách chúng tôi bắt đầu. Toàn đội cần khởi đầu mạnh mẽ, quyết liệt tranh chấp, đoạt lại bóng và gây nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái".

Giới truyền thông Anh đồng loạt dành sự ghi nhận cho Liverpool. Tờ The Guardian nhận định triết lý của Iraola đã bắt đầu "bén rễ", nổi bật với sự kết hợp nhuần nhuyễn của bộ ba đắt giá Wirtz - Isak - Barcola cùng hàng thủ kiên cường. Tờ The Independent khẳng định hàng công hàng trăm triệu bảng của Liverpool đã tìm thấy sự kết nối cần thiết, trong khi ESPN cho rằng triều đại Iraola tại Anfield chính thức cất cánh nhờ bản lĩnh của các ngôi sao lớn.

LONG KHANG