Cuộc khủng hoảng ở Man United và chiếc ghế của Carrick

HLV Carrick được cho là sẽ tồn tại thêm ít nhất 1 tuần nữa trên ghế nóng HLV tại Man United khi dàn lãnh đạo vẫn chưa thống nhất cách xử lý.

Bruno và Man United đang rơi tự do. Ảnh THX

Báo chí Anh thì cho rằng nếu ban lãnh đạo tin rằng sa thải Carrick sẽ giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng, họ đang tiếp tục giẫm lên lối mòn lịch sử.

Những con số dối lừa

Mùa giải 2025-2026 từng chứng kiến triều đại tạm quyền rực rỡ của Carrick khi Man United thu về 39 điểm sau 17 trận. Đó là lý do để ông được giao ghế toàn quyền. Tuy nhiên, dữ liệu từ Opta chỉ ra rằng thành tích đó mang đậm yếu tố may mắn hơn là sự vượt trội về mặt chiến thuật.

Trong giai đoạn Carrick tạm quyền mùa trước, Man United đã vượt chỉ số điểm kỳ vọng (Expected Points - xP) tới 12,7 điểm - mức chênh lệch cao nhất Premier League. Có nghĩa là thực tế lẽ ra họ không kiếm được nhiều điểm như vậy nếu dựa trên năng lực bản thân. Có tới 8 trong 12 chiến thắng của Quỷ đỏ kết thúc với cách biệt vỏn vẹn 1 bàn, và 5 trong số đó có chênh lệch bàn thắng kỳ vọng (xG margin) không quá 0,6.

Hiểu đơn giản: Carrick đã thắng trong hầu hết các tình huống "tung đồng xu" may rủi. Mà khi may mắn đã dùng hết, thì sang mùa giải 2026-2027, vận may đảo chiều. Dù chỉ số xP cho thấy Man United kiếm ít hơn 3,8 điểm so với thực tế, vị trí thứ 16 vẫn phản ánh sự sa sút hệ thống.

Trục trặc bản sắc

Vấn đề kỹ thuật lớn nhất của Carrick nằm ở khả năng vận hành lối chơi khi kiểm soát thế trận. Mùa này, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man United tăng từ 49,1% lên 56,7%, nhưng họ lại hoàn toàn bất lực trong việc bẻ gãy các khối phòng ngự lùi sâu (low-block).

Nối gót Solskjaer, Carrick chỉ hiệu quả khi đá phòng ngự phản công. Mùa trước, họ đánh bại Man City với chỉ 32% thời lượng kiểm soát bóng, rồi thắng Liverpool (38%), Chelsea (40%) và Arsenal (43%). Tuy nhiên, khi buộc phải chủ động áp đặt, Quỷ đỏ bế tắc hoàn toàn: họ bất lực trước Hull City (72%) và Bournemouth (63%), thậm chí không thể ghi bàn trước Man City dù chơi hơn người trong 3/4 thời lượng trận đấu với 55% kiểm soát bóng.

Vòng xoay sa thải vô tận

Nhưng vấn đề cốt lõi của Man United chưa bao giờ chỉ nằm ở chiếc ghế HLV, mà nó lớn hơn và khó chữa hơn rất nhiều.

Sự sụp đổ nhanh chóng của triều đại Carrick phản ánh một chu kỳ tàn nhẫn lặp đi lặp lại tại Old Trafford. Cứ mỗi khi đội bóng bế tắc, giải pháp duy nhất của bộ sậu quản lý là chấm dứt hợp đồng với HLV. Nếu Carrick bị sa thải, họ sẽ bổ nhiệm vị HLV thứ tư chỉ trong ba năm kể từ khi tập đoàn INEOS tiếp quản mảng bóng đá từ gia đình Glazer.

Carrick có thể không tìm ra lời giải cho cơn khủng hoảng hiện tại, nhưng việc đẩy một HLV điềm tĩnh, chuyên nghiệp vào thế đường cùng cho thấy bộ sậu thượng tầng cũng hoàn toàn mất phương hướng và không có đáp án cho tương lai câu lạc bộ.

Nguyên nhân sâu xa khiến Carrick bất lực còn xuất phát từ một đội hình được xây dựng vô cùng thiếu cân đối. Dù chi 155 triệu bảng mùa hè để mang về ba tiền vệ Baleba, Tielemans và Andrey Santos, tuyến giữa Man United vẫn thi đấu mờ nhạt.

Ở hàng phòng ngự, việc Luke Shaw liên tục chấn thương khiến Man United không còn hậu vệ trái thực thụ nào, buộc Carrick phải thử nghiệm bốn cầu thủ khác nhau ở vị trí này nhưng đều thất bại.

Trên hàng công, Matheus Cunha thi đấu chật vật, Benjamin Sesko mẫn cảm chấn thương và Joshua Zirkzee không đủ đẳng cấp. Sự thiếu hụt nhân sự cùng khả năng di chuyển kém cỏi của dàn cầu thủ đã khiến mọi sơ đồ chiến thuật của Carrick dễ dàng bị bẻ gãy.

Việc Carrick đường cùng phải dùng sơ đồ 3-4-3 mượn từ Ruben Amorim ở trận thua Bournemouth chỉ là đòn tuyệt vọng cuối cùng. Sa thải HLV có thể mang lại làn gió mới tạm thời, nhưng nếu không giải quyết được những căn bệnh kỹ thuật, dữ liệu xG kém cỏi và cấu trúc đội hình lệch lạc, Man United vẫn sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy khủng hoảng tàn nhẫn này.

LONG KHANG