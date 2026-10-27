Lãnh đạo Man United họp khẩn để sa thải Michael Carrick, thương thảo với Eddie Howe

Tại trung tâm huấn luyện Carrington, ban lãnh đạo Man United tiến hành cuộc họp khẩn cấp, còn HLV Carrick thì không điều hành buổi tập.

Sáng 26-10 theo giờ Anh, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng Tổng giám đốc điều hành (CEO) Omar Berrada đã có mặt rất sớm tại đại bản doanh Carrington để tiến hành các cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tương lai của Michael Carrick.

Về phần mình, Carrick xuất hiện tại trung tâm huấn luyện lúc 13h50 để … theo dõi đội U21 Man United thi đấu giao hữu kín với Hull City. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ có mặt tại Carrington, Carrick đã rời đi ngay sau khi Giám đốc Wilcox bước ra khỏi trụ sở.

Tương lai của nhà cầm quân 45 tuổi gần như đã được định đoạt sau thảm bại 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần qua. Trận thua tủi hổ này kéo dài chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của Manchester United trên mọi đấu trường.

Tại Premier League, Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm xuống hạng từ 1 đến 2 điểm.

Bên cạnh kết quả nghèo nàn trên sân cỏ, phòng thay đồ của Man United còn bùng nổ xung đột giữa Carrick và thủ quân Bruno Fernandes. Sau khi Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của HLV ở trận thua 1-4 trước Como tại Champions League, Carrick đã thẳng tay gạch tên tiền vệ này khỏi đội hình xuất phát trận gặp Bournemouth.

Dù bị người hâm mộ trên khán đài Stretford End la ó cùng các đồng đội sau trận đấu, Fernandes tiếp tục tạo ra sóng gió trên mạng xã hội khi nhấn thích một bài đăng trên Instagram với thông điệp ẩn ý: "Đừng bao giờ đẩy một người trung thành đến mức họ không còn quan tâm nữa". Mâu thuẫn này khiến Fernandes nhận mưa chỉ trích từ giới chuyên môn.

Cựu HLV Ian Holloway thẳng thắn gọi Fernandes là "kẻ ăn gian" và cho rằng anh không đủ tư cách mang băng đội trưởng của Man United. Cựu cầu thủ Gary Neville chỉ trích gay gắt dàn cầu thủ Man United đã "buông xuôi".

Danh thủ của Liverpool, Steven Gerrard thẳng thắn nhận định lực lượng hiện tại của Quỷ đỏ "không đủ đẳng cấp" để khoác áo Man United và các cầu thủ đã không thi đấu hết mình vì ban huấn luyện.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Alan Shearer tỏ ra lo ngại cho Carrick nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề thượng tầng và công tác chuyển nhượng yếu kém của CLB mới là nguyên nhân gốc rễ. Huyền thoại thủ môn David De Gea đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Carrick thời còn thi đấu kèm biểu tượng 'DNA' như một lời khẳng định sự ủng hộ dành cho người đồng đội cũ.

Vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay là Man United có kịp tìm ra người thay Carrick để cứu vãn mùa giải.

Eddie Howe, cựu HLV Newcastle hiện là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ được cho là đã có những tiếp xúc ban đầu với Howe. Việc chiêu mộ Howe cũng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với Unai Emery — người mà Aston Villa đòi tới 20 triệu bảng phí đền bù.

LONG KHANG