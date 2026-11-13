Di sản Sir Alex Ferguson quá nặng nề với Man United

Khi HLV Carrick bị sa thải, Man United khép lại thêm một chương buồn trong hành trình 13 năm tìm kiếm người kế nhiệm Sir Alex Ferguson. 7 HLV chính thức đã đến rồi đi, với gần 80 triệu bảng đền bù hợp đồng...

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chính thức giải nghệ vào mùa hè năm 2013 sau 26 năm hiển hách, Man United đã rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng kéo dài hơn một thập kỷ. Sự ra đi của chiến lược gia huyền thoại người Scotland không chỉ để lại khoảng trống khổng lồ trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford, mà còn phơi bày sự đứt gãy về cấu trúc vận hành, tầm nhìn thể thao và bản sắc bóng đá của đội bóng từng thống trị nước Anh.

Trong gần 27 năm cầm quân, HLV Ferguson đã dẫn dắt Man United qua 1.500 trận, giành 895 chiến thắng – tỷ lệ thắng 59,67%, cao nhất trong lịch sử CLB. Ông mang về 38 danh hiệu, bao gồm 13 chức vô địch Premier League và 2 Champions League. Đó là một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối.

Giải Danh hiệu Mùa/năm Premier League 13 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 FA Cup 5 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04 League Cup 4 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10 FA Community Shield 10 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011 UEFA Champions League 2 1998-99, 2007-08 UEFA Cup Winners’ Cup 1 1990-91 UEFA Super Cup 1 1991 Intercontinental Cup 1 1999 FIFA Club World Cup 1 2008 Tổng 38

Nhưng kể từ mùa hè 2013, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn. 7 HLV chính thức: David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick – đã dẫn dắt tổng cộng 689 trận, thắng 365, hòa 152 và thua 172. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 52,97%, và số bàn thắng trung bình giảm từ 1,85 xuống 1,70 mỗi trận, trong khi số bàn thua tăng từ 0,91 lên 1,11.

Về danh hiệu, Man United chỉ giành được 7 chiếc cúp kể từ năm 2013 – trong đó có 2 Community Shield không được coi là danh hiệu lớn. Sau chức vô địch Europa League dưới thời Mourinho năm 2017, họ trải qua gần 6 năm trắng tay trước khi giành Cúp Liên đoàn năm 2023 và FA Cup năm 2024 dưới thời Ten Hag. Không ai trong số họ có thể đưa Man United trở lại với chức vô địch Premier League – danh hiệu mà Ferguson là người cuối cùng giành được.

Các HLV sau Alex Ferguson

Giải Mùa/Năm HLV FA Community Shield 2013 David Moyes FA Cup 2015-16 Louis van Gaal FA Community Shield 2016 José Mourinho EFL Cup (League Cup) 2016-17 José Mourinho UEFA Europa League 2016-17 José Mourinho EFL Cup (League Cup) 2022-23 Erik ten Hag FA Cup 2023-24 Erik ten Hag Tổng 7 danh hiệu

Cái giá của sự thiếu kiên nhẫn

Không chỉ thất bại trên sân cỏ, Man United còn phải trả giá đắt về tài chính. Theo GiveMeSport, CLB đã chi gần 80 triệu bảng (hơn 100 triệu USD) cho các khoản đền bù sa thải HLV kể từ năm 2013. Moyes nhận 5 triệu bảng, Van Gaal 8,4 triệu, Mourinho 19,6 triệu, Solskjaer 7,5 triệu, Ten Hag 14,5 triệu và Amorim 8,5 triệu. Ngoài ra, Ralf Rangnick – người ban đầu đảm nhận vai trò cố vấn rồi trở thành HLV tạm quyền – được cho là đã nhận 15 triệu bảng khi ra đi.

Giờ đây, Man United có thể phải móc thêm hầu bao khi Mauricio Pochettino được cho là đang tiến rất gần đến việc tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Man United phải trả 10 triệu USD để phá hợp đồng của ông với đội tuyển Mỹ, và con số này sẽ còn tăng nếu Pochettino mang theo đội ngũ trợ lý.

HLV Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea, được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng đội bóng trẻ và tạo bản sắc chiến thuật. Nhưng liệu ông có phải là người phá vỡ lời nguyền Ferguson, hay sẽ lại là cái tên tiếp theo trong danh sách những người nhận khoản đền bù khổng lồ?

Sự thiếu kiên nhẫn và việc liên tục đập đi xây lại hệ thống chiến thuật mỗi khi đổi HLV đã biến Man United thành "cối xay nhà cầm quân". Từ lối chơi kiểm soát bóng của Van Gaal, thực dụng của Mourinho, phản công tốc độ của Solskjær cho đến sự rối loạn dưới thời Carrick, với lực lượng cầu thủ bị xáo trộn mạnh và thiếu tính liên kết.

Như Gary Neville từng nói, vấn đề của Man United nằm ở cấu trúc lãnh đạo, ở bộ phận tuyển dụng và hiệu suất, ở sự thiếu đồng bộ từ trên xuống dưới. Nếu không giải quyết được gốc rễ đó, thì dù là Pochettino hay bất kỳ ai khác, Old Trafford vẫn sẽ tiếp tục là "nghĩa địa" của những HLV, và là nơi mà bóng ma của Sir Alex Ferguson mãi mãi không chịu buông tha.

HỒ VIỆT