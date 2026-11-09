Rơi vào nhóm rớt hạng, Man United bị cảnh báo

Man United bước vào nghỉ FIFA Days khi chính thức rơi xuống vị trí thứ 18, trong nhóm rớt hạng của Premier League. Cho đến nay, ngoài việc giữ Carrick trên ghế HLV, gần như không có động thái nào từ CLB để giải quyết tình hình đội bóng.

HLV Carrick. Ảnh THX

Đánh giá về cuộc khủng hoảng này, cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích bộ sậu thượng tầng của Quỷ đỏ, khẳng định giới chủ CLB đang hoàn toàn mất phương hướng trước tương lai của HLV Michael Carrick.

Theo cựu hậu vệ Quỷ đỏ, việc Man United mới chỉ thắng đúng một trận tại giải Ngoại hạng Anh cả mùa giải này là kết quả không thể chấp nhận. Đây là sự sa sút kỳ lạ nếu nhìn lại mốc thời gian sáu tháng trước, khi Carrick từng nhận được niềm tin lớn sau khi đưa Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ ba trong vai trò HLV tạm quyền.

Neville phân tích rằng việc tiếp tục đẩy trách nhiệm lên vai HLV trưởng chỉ là cách giải quyết phần ngọn: "Khi một HLV mới đến, mọi người hào hứng trong vài tháng rồi đột nhiên, sáu tháng sau, kịch bản cũ lại tái diễn. Việc liên tục thay HLV không bao giờ là câu trả lời, điều đó đã được chứng minh qua 8 đời chiến lược gia suốt 12 năm qua".

Cựu danh thủ nhấn mạnh mô hình "vòng lặp vô tận" mà Quỷ đỏ vấp phải qua các thời kỳ của Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes hay Ralf Rangnick. Trong số này, có những nhà cầm quân đẳng cấp thế giới lẫn các HLV trẻ tiềm năng hiểu rõ truyền thống CLB. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại vì cấu trúc vận hành của Man United đã hỏng từ gốc.

Neville chỉ rõ bộ phận tuyển dụng kém cỏi, phòng khoa học hiệu suất yếu kém và đặc biệt là sự thiếu vắng bộ khung lãnh đạo nhất quán từ trên xuống dưới đã kéo lùi toàn bộ đội bóng. Neville kết luận: "Michael Carrick có thể đi hoặc ở lại, nhưng ban lãnh đạo thực sự không có một tia sáng nào về việc nên làm gì".

Nói về màn trình diễn và phản ứng của Carrick sau trận hòa Aston Villa mới đây, cựu đội trưởng Man United Roy Keane ví von vị HLV trưởng của Man United như một "chính trị gia": "Carrick đang chịu áp lực rất lớn. Cậu ấy nói rất nhiều nhưng chẳng đưa ra được điều gì cụ thể. Có lẽ đó là một chiến thuật, giống như một chính trị gia vậy. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại rằng cần phải siết chặt hàng thủ, nhưng họ tốt nhất nên hành động ngay lập tức. Hãy nhìn vào chuyến làm khách sắp tới tại Anfield gặp Liverpool, và với hàng thủ thế này, liệu ai tin Man United có thể lăn xả để giữ sạch lưới?".

Kỳ nghỉ FIFA Days kéo dài hai tuần là khoảng thời gian định mệnh đối với Man United. Dù Michael Carrick quyết tâm không từ chức, tương lai của ông trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford hiện hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng hành động của các lãnh đạo CLB.

LONG KHANG