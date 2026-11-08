Máy tính dự đoán vòng 10: Cuộc săn điểm số của Liverpool, Man United và Chelsea

Tâm điểm của ngày thi đấu Chủ nhật vòng 10 Premier League dồn về cuộc đụng độ giữa Man United và Aston Villa tại Old Trafford, bên cạnh các chuyến làm khách tiềm ẩn nhiều rủi ro của Liverpool và Chelsea.

Brighton - Brentford (21:00 Chủ Nhật, 8-11): Thách thức cho hàng công mạnh nhất giải

Brighton tiếp đón Brentford tại sân Amex với vị thế thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau chiến thắng 1-0 trước Man City, đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler khẳng định tư thế ứng viên cạnh tranh vé Champions League. Brighton sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 24 bàn thắng và toàn bộ 6 chiến thắng mùa này đều giữ sạch lưới. Ngoài ra, họ chưa từng thua Brentford trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 2).

Về phía Brentford, HLV Keith Andrews cùng các học trò cũng chứng tỏ sự khó chịu khi chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất (thắng 3, hòa 7). Brentford là đội duy nhất ghi bàn trong mọi trận đấu từ đầu mùa và có 8 lần mở tỷ số – cao nhất giải. Báo The Guardian chú ý đến dấu ấn cạnh tranh giữa hai chủ sở hữu Tony Bloom (Brighton) và Matthew Benham (Brentford). Máy tính Opta dự đoán Brighton nắm 54,8% cơ hội thắng, Brentford là 21,9%.

Crystal Palace - Liverpool (21:00 Chủ Nhật, 8-11): Bài test bản lĩnh Selhurst Park

Liverpool trải qua tuần thi đấu biến động khi để thua Arsenal 0-1 tại giải quốc nội và thua Fenerbahce 2-3 tại Champions League. Dù vậy, Liverpool vẫn thi đấu rất bản lĩnh trên sân khách khi thắng 3 trong 4 chuyến làm khách mùa này.

Đối thủ Crystal Palace đang lún sâu vào khủng hoảng dưới thời HLV Pierre Sage, rơi xuống vị trí thứ 18 sau 3 thất bại liên tiếp không ghi bàn (thủng lưới 9 bàn) và là đội thủng lưới nhiều nhất giải (21 bàn). Khó khăn chồng chất khi chân sút Jean-Philippe Mateta bị treo giò 3 trận.

Báo The Guardian nhận định đây là cơ hội để Eddie Nketiah – người từng ghi bàn quyết định hạ Liverpool mùa trước - đá chính. Selhurst Park luôn là điểm đến đi dễ khó về với Liverpool. Máy tính Opta dự đoán Liverpool có 49% cơ hội thắng, Palace là 27,1%.

Ipswich Town vs Bournemouth (21:00 Chủ Nhật, 8-11): Trái ngọt của HLV Marco Rose

Bournemouth làm khách trên sân Ipswich Town với phong độ cực kỳ ấn tượng sau 3 chiến thắng liên tiếp giữ sạch lưới. Tiền đạo Evanilson thăng hoa với 8 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 9 trận (4 bàn, 4 kiến tạo), trong khi tài năng trẻ Eli Junior Kroupi sẵn sàng tái xuất. Về phía Ipswich, họ thi đấu khá tốt trên sân nhà khi tích lũy 7 điểm (thắng 2, hòa 1, thua 1) – bằng cả mùa giải 2024 - 2025.

Mùa trước Bournemouth không thắng nổi trận nào trong 6 lần gặp các đội mới lên hạng (hòa 5, thua 1). Chiến thắng trước Ipswich sẽ khẳng định HLV Marco Rose đã giúp Bournemouth nâng tầm bản lĩnh. Opta đánh giá khả năng thắng của Bournemouth là 42,6%, Ipswich là 32,1%, và hòa là 25,3%.

Sunderland - Chelsea (21:00 Chủ Nhật, 8-11): Cuộc chiến thể lực ở trung tuyến

Sunderland đón tiếp Chelsea tại Stadium of Light khi đang đứng chót bảng với 5 điểm. Đoàn quân của HLV Regis Le Bris thua 5 trong 6 trận gần nhất và tịt ngòi 3 trận sân nhà liên tiếp. Ngược lại, Chelsea dưới thời HLV Xabi Alonso tìm lại sự ổn định khi thắng 3 trong 4 trận gần đây (bao gồm trận thắng Man Utd 2-0) và dẫn đầu giải về số cú sút trúng đích (53 lần).

Tuy nhiên, cần lưu ý cách đây chưa đầy 6 tháng, Sunderland từng đánh bại Chelsea 2-1 tại đây để giành vé dự cúp châu Âu. Chuyên gia Alex Keble nhấn mạnh lối chơi thể lực ở tuyến giữa của Sunderland có thể gây muôn vàn khó khăn cho Chelsea, tương tự cách Spurs từng vắt kiệt The Blues hồi đầu mùa. Opta dự đoán Chelsea có 43,7% cơ hội thắng, Sunderland là 31,2%.

Man United - Aston Villa (23:30 Chủ Nhật, 8-11): Điểm tựa Old Trafford

HLV Michael Carrick cùng học trò vừa lội ngược dòng hạ AS Roma 3-2 tại Champions League nhờ bàn thắng muộn của Matheus Cunha. Tuy nhiên tại Premier League, Quỷ Đỏ đứng thứ 17 với vỏn vẹn 1 chiến thắng (hòa 4, thua 4).

Aston Villa của HLV Unai Emery xếp thứ 10 và sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp tại giải quốc nội. Đây là trận đấu thứ 200 tại Premier League của Emery. Dù Villa phong độ tốt hơn, yếu tố lịch sử nghiêng hẳn về Man Utd: tại Old Trafford, Quỷ Đỏ chỉ thua 2 trong 31 lần tiếp đón Villa tại Premier League. Xét mọi đấu trường, Villa chỉ thắng 4 trong 55 lần đụng độ gần nhất.

Cú hích chiến thắng vừa qua ở Champions League cùng lịch sử đối đầu là điểm tựa để Man Utd ngắt mạch 7 trận không thắng. Opta dự đoán Man Utd có 39% cơ hội thắng, Villa là 34,4%, và hòa là 26,5%.

HỒ VIỆT