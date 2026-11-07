“Nghệ thuật hắc ám” của Arteta vẫn hữu dụng, Arsenal thăng hoa

Arsenal liên tục có những trận đấu mà mỗi chiến thắng của họ là một lần tạo ra các tranh cãi về tính hợp lý, hoặc mức độ xứng đáng. Vấn đề là Arsenal ngày càng cho thấy họ quá thực dụng để có thể gục ngã bất ngờ.

Khi Mikel Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12-2019, ông nhận lại một tập thể vỡ vụn đứng ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng. Bằng phương pháp huấn luyện tỉ mỉ và kiên định, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tái thiết Pháo thủ qua ba mùa giải liên tiếp giành ngôi á quân, trước khi đưa CLB chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026, danh hiệu quốc nội đầu tiên sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Tuy nhiên, hành trình vươn tới đỉnh cao của Arsenal gắn liền với một sự thay đổi bước ngoặt về mặt tư duy chiến thuật. Tháng 2-2024, Arsenal để thua FC Porto 0-1 tại vòng 16 đội Champions League trong một trận cầu bị xé vụn bởi 36 lần phạm lỗi và thời gian bóng lăn thực tế chỉ vỏn vẹn 50 phút. Sau thất bại đó, Arteta thừa nhận đội bóng của ông cần phải học hỏi "sự khôn ngoan đường phố" (street-smarts) từ những đối thủ cáo già nhất.

Từ một đội bóng từng bị chỉ trích là quá ngây thơ và dễ bị bắt nạt, Arsenal dần lột xác. Mùa giải trước, họ bị gán nhãn là "Set Piece FC" (CLB bóng chết) vì sự phụ thuộc đặc biệt vào các tình huống cố định. Bước sang mùa giải 2026-2027, Pháo thủ tiếp tục tiến hóa thành một tập thể đầy ma quái và thực dụng, sẵn sàng khai thác tối đa ranh giới của luật lệ để bảo vệ lợi thế.

Chiến thắng 1-0 vừa qua trước Liverpool ngay tại Anfield, trận thắng đầu tiên của Arsenal trên sân đấu này sau 14 năm, là minh chứng điển hình cho phong cách mới. Thay vì khen Arsenal mạnh, các bình luận viên gọi họ là đội bóng phòng ngự hay nhất thế giới.

Trận đấu bị ngắt đoạn liên tục bởi những tình huống tranh cãi với trọng tài, các pha nằm sân kéo dài thời gian và những tình huống gây sức ép tâm lý tinh vi. Thủ thành David Raya tận dụng tối đa khung thời gian cho phép khi phát bóng, trong khi những nhân tố như Gabriel, Mikel Merino hay Kai Havertz không ngần ngại vắt kiệt phản ứng của trọng tài trong các pha tranh chấp.

Sự xuất hiện của các tân binh như Bruno Guimaraes và Ezri Konsa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè càng làm tăng thêm chất ma quái cho hàng thủ Arsenal. Theo các chuyên gia bóng đá trên ESPN, việc Arsenal áp dụng "nghệ thuật hắc ám" (dark arts) không phải là điều bất ngờ.

Nhà báo James Olley chỉ ra rằng Arteta đã tôi luyện học trò cả về thể chất lẫn tinh thần để trở thành tập thể kiên cường nhất nước Anh. Cựu hậu vệ Nedum Onuoha nhấn mạnh Arsenal không chơi bóng tiêu cực, mà họ sở hữu bản lĩnh của một nhà vô địch biết làm tất cả để giành thắng lợi.

Lịch sử bóng đá đỉnh cao chứng kiến mọi tập thể vĩ đại đều sở hữu những góc khuất thực dụng: Chelsea thời Mourinho từng nổi tiếng với chiêu thức cầu thủ liên tục nằm sân để ngắt nhịp đối thủ, Man City thời Pep Guardiola làm chủ nghệ thuật phạm lỗi chiến thuật, còn Sir Alex Ferguson tại Man United từng chỉ đạo học trò đá rát để khống chế các ngôi sao đối phương.

Arsenal hiện tại đơn giản là cái tên tiếp theo bước vào hàng ngũ những quân vương biết tối ưu hóa mọi lợi thế nhỏ nhất để chiến thắng.

Nhận định Arsenal - Hull City (22g ngày 7-11)

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta bước vào trận đấu này với phong độ hủy diệt trên sân nhà khi trải qua chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại Emirates. Đáng chú ý, Pháo thủ nắm giữ kỷ lục bất bại 46 trận liên tiếp trước các đội bóng mới lên hạng (thắng 41, hòa 5), biến thánh địa của mình thành một pháo đài gần như không thể đánh bại đối với các tân binh. Phía bên kia chiến tuyến, Hull City đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi chưa biết mùi chiến thắng trong 7 vòng đấu gần nhất (hòa 5, thua 2). Dù đại diện tân binh từng tạo nên những bất ngờ chấn động khi đánh bại Manchester United 2-0 và cầm hòa Chelsea 2-2, chuyến làm khách đến bắc London lần này vẫn là một thử thách quá tầm. Theo mô hình phân tích dữ liệu Opta, Arsenal nắm giữ xác suất chiến thắng cao nhất vòng đấu lên tới 76,9%.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN : Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Giles; Belloumi, Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie

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