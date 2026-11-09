Arsenal băng băng về đích, Man City lao dốc không phanh

Chỉ mới bước vào tuần đầu tiên của tháng 11, nhưng Premier League đã có dấu hiệu trở thành cuộc đua một chiều. Arsenal đang băng băng về phía trước với phong độ đáng sợ, trong khi Man City - đối thủ lớn nhất - đang lao dốc không phanh.

Arsenal thống trị ngay từ đầu mùa

Sau 10 vòng đấu, Arsenal đã có 27 điểm, san bằng thành tích khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB (mùa 2022-23). Họ thắng 9/10 trận, ghi ít nhất 1 bàn và đáng chú ý là giữ sạch lưới tới 6 trận, trong đó có 4 chiến thắng 1-0. Hàng thủ của họ tốt nhất giải: chỉ để thủng lưới 5 bàn và cho đối phương tạo ra vỏn vẹn 7,6 bàn thua dự kiến (xGA) – con số thấp nhất giải đấu.

Trận thắng Hull City 1-0 cuối tuần qua là hình ảnh thu nhỏ của Arsenal mùa này: không thực sự ở đỉnh cao phong độ tấn công, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn và tìm ra bàn thắng nhờ pha lập công của đội trưởng Martin Odegaard ở hiệp hai. Họ không cần chơi hay nhất để thắng, và đó chính là dấu hiệu của một nhà vô địch thực sự.

Đây đã là chiến thắng 1-0 thứ tư của Arsenal sau 10 vòng đấu mùa này. Mặc dù hàng công chưa thực sự bùng nổ, hệ thống phòng ngự của Pháo thủ hoạt động như một cỗ máy hoàn hảo, hầu như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội đe dọa khung thành. Màn trình diễn kiểm soát và chắc chắn này thể hiện rõ sự trưởng thành của đội bóng.

Arsenal cũng cho thấy tâm lý chiến đấu cực kỳ vững vàng. Sau thất bại duy nhất từ đầu mùa (thua 0-3 trước Brighton vào tháng 9), họ đáp trả bằng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Man City lao dốc không phanh

Trong khi Arsenal vững như bàn thạch, Man City lại đang trải qua cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Thất bại 1-2 trước Nottingham Forest cuối tuần qua là trận thua thứ ba liên tiếp của họ – một cú sốc sau khi khởi đầu mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp. Theo thống kê, Man City trở thành đội thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh (sau Sheffield Wednesday mùa 1904-1905) thắng 7 trận đầu rồi thua 3 trận tiếp theo.

Đáng chú ý hơn, Man City để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 18 phút đầu trận gặp Forest – lần đầu tiên họ bị dẫn trước sớm như vậy kể từ tháng 11 -2019. Khoảng cách giữa Arsenal và City giờ đã là 6 điểm, và điều đáng sợ hơn là Man City đang có dấu hiệu rạn nứt cả về phong độ lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, nguy cơ bị trừ điểm do cáo buộc vi phạm tài chính vẫn đang đe dọa, khiến hy vọng lội ngược dòng của họ càng thêm mờ mịt.

Siêu máy tính Opta dự đoán gì?

Theo siêu máy tính Opta, cơ hội vô địch của Arsenal đã tăng lên 74,9% sau thất bại mới nhất của Man City – một con số áp đảo so với 14,3% của chính Man xanh. Brighton đang gây ấn tượng mạnh với vị trí thứ 2 bảng xếp hạng, chỉ được trao 6,2% cơ hội – phản ánh vị thế của họ như một "kẻ ngoài cuộc" đầy thú vị nhưng khó lòng duy trì phong độ đỉnh cao suốt mùa giải.

Đồ họa Opta

Lịch sử cũng đứng về phía Arsenal (xem ảnh): trong 6 đội từng có ít nhất 27 điểm sau 10 vòng đấu Premier League, 4 đội đã vô địch. Hai đội còn lại về nhì – Newcastle mùa 1995-1996 (sụp đổ dưới áp lực của Man Utd) và chính Arsenal mùa 2022-2023 (khi đó là một đội bóng rất khác). Lần này, khó có ai tin Arsenal sẽ đánh rơi chức vô địch.

Tất nhiên, mùa giải mới trôi qua 10 vòng và bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ. Man City vẫn có thể bị trừ điểm sau phán quyết về vi phạm tài chính – dù họ phủ nhận và đang kháng cáo – nhưng quá trình này có thể kéo dài và chưa ảnh hưởng đến mùa giải hiện tại. Brighton có thể tiếp tục gây bất ngờ, nhưng duy trì phong độ đỉnh cao song song với đấu trường Europa League là thử thách không nhỏ.

Vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này không phải là đối thủ, mà là chính họ. Liệu họ có thể giữ được sự tập trung và ổn định trong suốt mùa giải dài? Lịch sử đã chứng kiến nhiều đội bóng sụp đổ từ vị thế dẫn đầu, nhưng Arsenal hiện tại là một tập thể già dặn, bản lĩnh và được xây dựng bài bản hơn nhiều so với mùa 2022-2023.

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