Vì sao người hâm mộ Man United không quay lưng với Carrick?

Man United đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Nhưng các CĐV vẫn chưa quay lưng với Michael Carrick, dù có vẻ như HLV đang "sống tạm" chờ ngày bị sa thải?

HLV Carrick. Ảnh: THX

Nếu không thể cải thiện phong độ, đội chủ sân Old Trafford sẽ đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1974. Thế nhưng, sau trận thua Chelsea hôm thứ Bảy, hình ảnh Michael Carrick tiến về phía khán đài dành cho CĐV đội khách lại không hề đi kèm với những tiếng la ó hay làn sóng phản đối. Thay vào đó, fan Man United dành sự ấm áp, tôn trọng và những tràng pháo tay khích lệ cho Carrick.

Carrick là "người nhà"

Theo Sky Sports, câu trả lời đầu tiên nằm ở chính con người Carrick. Cựu tiền vệ từng chơi dưới thời Sir Alex Ferguson là một HLV kiểu cũ. Người hâm mộ có thể muốn ông gào thét, thể hiện cảm xúc nhiều hơn trước công chúng, nhưng đó không phải là Carrick. Ông mặc bộ vest của CLB với niềm tự hào, luôn phát biểu vì lợi ích tốt nhất của Man United và không bao giờ đổ lỗi ra bên ngoài.

Trong bối cảnh Man United luôn là tâm điểm của sự chú ý và soi mói từ báo giới, các CĐV cảm thấy câu lạc bộ đang bị bủa văng bởi áp lực bên ngoài, và Carrick chính là người đứng cùng chiến tuyến với họ. Carrick đứng về phía người hâm mộ. Ông là lá chắn, không phải mục tiêu.

Nguồn gốc khủng hoảng nằm ngoài băng ghế huấn luyện

Người hâm mộ Quỷ Đỏ hiểu rằng việc sa thải HLV sẽ không giải quyết được các vấn đề căn cơ đã tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013, Man United đã trải qua 7 đời HLV chính thức. Dù đạt được một vài danh hiệu, không ai trong số họ có thể đưa đội bóng cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Premier League.

Nguyên nhân cốt lõi được chỉ ra nằm ở cấu trúc thượng tầng và di sản từ cuộc thâu tóm bằng tiền vay ngân hàng của gia đình Glazer từ năm 2005. Khoản nợ khổng lồ gánh trên vai CLB đã bào mòn nền tảng thể thao trong nhiều năm. Đối với nhiều CĐV, ngay cả viễn cảnh xuống hạng cũng được xem như một "liều thuốc đắng" cần thiết nếu nó buộc nhà Glazer phải bán toàn bộ CLB.

Sự mất niềm tin vào bộ sậu quản lý cấp cao

Ngay cả khi tỷ phú người Anh, Jim Ratcliffe tiếp quản mảng hoạt động bóng đá vào năm 2024, những quyết định thượng tầng vẫn chưa mang lại sự ổn định cho Man United. HLV Erik ten Hag được gia hạn hợp đồng rồi bị sa thải chỉ 5 tháng sau đó. Người kế nhiệm Ruben Amorim cũng chỉ trụ được 14 tháng trước khi ra đi vì những bất đồng công khai với ban lãnh đạo. Giám đốc thể thao Dan Ashworth chia tay câu lạc bộ chỉ sau 5 tháng làm việc.

Những xáo trộn liên tục dưới thời Tổng giám đốc Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox khiến người hâm mộ hoài nghi về năng lực đưa ra quyết định của bộ sậu điều hành. Khi những cái tên như Eddie Howe hay Julian Nagelsmann được đồn đoán thay thế Carrick, khán giả Old Trafford cũng không quá hào hứng, bởi họ hiểu bất kỳ chiến lược gia nào cũng sẽ gặp khó khăn khi làm việc trong một bộ máy thiếu đồng bộ.

Truyền thống không quay lưng

Fan Man United luôn tự hào về truyền thống không dễ dàng quay lưng với HLV của mình. Họ vẫn nhớ bài học lịch sử vào tháng 12 -1989, khi một CĐV giăng chiếc biểu ngữ đòi sa thải Sir Alex Ferguson sau "3 năm toàn lời bào chữa". Ban lãnh đạo khi đó đã kiên nhẫn giữ lại Sir Alex, và phần còn lại là lịch sử với 13 chức vô địch quốc gia cùng 2 danh hiệu Champions League.

Michael Carrick có thể sẽ đối mặt với quyết định nghiệt ngã từ ban lãnh đạo nếu kết quả không sớm cải thiện. Tuy nhiên, nếu phải rời Old Trafford trong thời gian tới, ông vẫn có thể ngẩng cao đầu bước qua cánh cửa lớn. Trong một CLB mà gần như mọi thứ đều đang rạn vỡ, người hâm mộ hiểu rằng Carrick đã cống hiến hết mình.

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