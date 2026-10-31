Man United, Chelsea và vòng xoáy thay tướng không hồi kết

Man United và Chelsea là minh chứng rõ nét cho sự biến động trên băng ghế huấn luyện tại Premier League.

Ronaldo góp mặt trong đội hình Man United đối đầu với Chelsea vào ngày 29/4/2022. Ảnh: THX

Trong 13 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, đã có tới 13 HLV khác nhau xuất hiện, phản ánh vòng xoáy thay tướng liên tục của Man United và Chelsea kể từ năm 2020.

Vào lúc 19 giờ 30 đêm nay (31-10), Chelsea sẽ tiếp đón Man United trên sân nhà Stamford Bridge trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh. Michael Carrick và Xabi Alonso là hai chiến lược gia sẽ trực tiếp dẫn dắt đội bóng của mình, tiếp tục nối dài danh sách những HLV từng góp mặt trong các cuộc đối đầu giữa hai đội.

13 lần đối đầu, 13 đời HLV

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 24/10/2020, khi Manchester United dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer hòa Chelsea của Frank Lampard với tỷ số 0-0 tại Old Trafford.

Sau khi Lampard bị sa thải, Thomas Tuchel được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Chelsea. Nhà cầm quân người Đức có trận hòa 0-0 trước Solskjaer trong chuyến làm khách tại Old Trafford ngày 28/2/2021.

Solskjaer sau đó rời ghế huấn luyện và Michael Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền. Trong cuộc đối đầu với Chelsea của Tuchel ngày 28/11/2021 tại Stamford Bridge, Manchester United tiếp tục hòa 1-1.

Đến năm 2022, Ralf Rangnick trở thành HLV tạm quyền của Quỷ đỏ. Ở trận lượt về diễn ra ngày 28/4 tại Old Trafford, hai đội lại chia điểm với tỷ số 1-1.

Mùa giải tiếp theo chứng kiến cả hai CLB tiếp tục thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Graham Potter được bổ nhiệm thay Thomas Tuchel tại Chelsea, trong khi Erik ten Hag trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United.

Ngày 22/10/2022, hai đội hòa nhau 1-1 tại Stamford Bridge. Không lâu sau đó, Potter bị Chelsea sa thải và Frank Lampard trở lại dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, ông không thể giúp The Blues cải thiện tình hình khi nhận thất bại 1-4 trước Manchester United của Ten Hag tại Old Trafford ngày 25/5/2023.

Mùa giải 2023-2024, Mauricio Pochettino tiếp quản Chelsea. Ông cùng các học trò để thua Man United 1-2 tại Old Trafford ngày 6/12/2023. Dù vậy, Chelsea đã có màn đáp trả ấn tượng trong trận lượt về ngày 4/4/2024 khi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 tại Stamford Bridge.

Sau đó, Ten Hag rời Manchester United và Ruud van Nistelrooy đảm nhận vai trò HLV tạm quyền. Trong khi đó, Pochettino cũng chia tay Chelsea để nhường chỗ cho Enzo Maresca.

Hai đội hòa nhau 1-1 tại Old Trafford ngày 3/11/2024. Sau trận đấu này, Ruben Amorim được bổ nhiệm thay Van Nistelrooy, trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United.

Dưới thời Amorim, Quỷ đỏ để thua Chelsea 0-1 tại Stamford Bridge ngày 16/5/2025. Tuy nhiên, Man United đã phục thù bằng chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford ngày 20/9 cùng năm.

Amorim sau đó cũng không trụ lại lâu. Michael Carrick một lần nữa được trao quyền dẫn dắt Man United với chức danh tạm quyền và nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp đội bóng đánh bại Chelsea của Liam Rosenior với tỷ số 1-0 trong chuyến làm khách ngày 18/4/2026.

Sesko phải nghỉ thi đấu đến hết năm vì chấn thương. Ảnh: THX

Thắng thì dễ, ổn định mới khó

Đêm nay, Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United, lần này đối đầu với Chelsea của Xabi Alonso. Cuộc chạm trán mới nhất giữa hai đội tiếp tục cho thấy sự thay đổi liên tục về nhân sự trên băng ghế huấn luyện tại hai CLB hàng đầu nước Anh.

Vòng xoáy thay tướng cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vị trí của Carrick vẫn chịu áp lực khi Man United trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong vòng 40 năm. Trong khi đó, Alonso cũng chưa tạo được sự ổn định như kỳ vọng tại Chelsea khi chỉ giành chiến thắng 4 trong 8 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, đồng thời nhận 3 thất bại.

Cuộc đối đầu tại Stamford Bridge vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống, mà còn là phép thử quan trọng đối với tương lai của hai chiến lược gia trên băng ghế chỉ đạo.

Vấn đề của Chelsea và Man United không đơn thuần nằm ở việc chọn đúng một nhà cầm quân. Mỗi lần thay HLV, đội bóng lại phải điều chỉnh cách chơi, thay đổi vai trò cầu thủ và xây dựng lại niềm tin trong phòng thay đồ. Những gì được gây dựng ở mùa giải trước có thể nhanh chóng sụp đổ khi một triết lý mới xuất hiện. Cứ thế, quá trình tái thiết bị cuốn vào vòng lặp của chính nó.

Trên sân Stamford Bridge, Xabi Alonso và Michael Carrick sẽ đối diện với một thử thách không chỉ nằm ở đối thủ bên kia chiến tuyến, mà còn ở kỳ vọng dành cho bản thân.

Chelsea muốn chứng minh mình đang đi đúng hướng dưới thời Alonso. Man United cần một chiến thắng để xua tan những nghi ngờ đang bủa vây Carrick. Điểm quyết định không nằm ở việc đội nào sở hữu nhiều ngôi sao hơn, mà là đội nào giữ được sự tỉnh táo lâu hơn. Trong một trận đấu có thể xuất hiện nhiều biến động, một đường chuyền sai, một tình huống mất bóng hay một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng thủ có thể phá hỏng mọi tính toán chiến thuật.

Chelsea có lợi thế sân nhà và khả năng tổ chức tấn công, nhưng Man United không thiếu những nhân tố có thể tạo ra khác biệt. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt các khoảng trống, họ hoàn toàn có thể khiến Chelsea phải trả giá. Dẫu vậy, xét trên những yếu tố hiện có, Chelsea vẫn có phần thuận lợi hơn.

Sau cùng, điều đáng chờ đợi không chỉ là đội nào giành ba điểm, mà còn là liệu Alonso và Carrick có thể đưa đội bóng của mình thoát khỏi cảm giác bất ổn đã kéo dài quá lâu hay không. Bởi với Chelsea và Man United, đôi khi chiến thắng một trận đấu còn dễ hơn tìm được sự ổn định cho cả một mùa giải.

PHẠM QUANG