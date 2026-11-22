Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 trở lại TPHCM sau 20 năm với diện mạo mới, quy mô lớn, cách tổ chức hiện đại hơn và khát vọng tạo nên những giá trị bền vững cho thể thao Việt Nam.

Dấu ấn đổi mới

Diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn thể thao cùng nhau tạo nên bức tranh sôi động của thể thao thành tích cao Việt Nam. Dấu ấn đổi mới của đại hội thể hiện qua phương thức tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, tiệm cận chuẩn quốc tế. Công tác điều hành, lịch thi đấu, kết quả và bảng tổng sắp huy chương được số hóa, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện cho các đoàn thể thao, giới truyền thông và người hâm mộ.

Tuyển cầu lông TPHCM giành cú đúp HCV nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với vai trò chủ nhà, TPHCM ưu tiên cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao hiện hữu, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức đại hội, vừa phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh, giá trị của một công trình thể thao nằm ở hiệu quả sử dụng lâu dài, thay vì sự hoành tráng trong vài tuần diễn ra đại hội.

Sau hơn 1 năm cải tạo, CLB Phú Thọ (phường Phú Thọ), nơi đăng cai các môn bơi, lặn và quần vợt, đã khoác lên diện mạo mới. Cụm sân quần vợt gồm 1 sân trung tâm, 5 sân phụ cùng các phòng chức năng đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức những giải đấu cấp cao.

Trở lại “đại bản doanh” sau quãng thời gian phải tập luyện tạm ở những địa điểm khác, các thành viên đội tuyển quần vợt TPHCM đầy hào hứng. VĐV Trần Thụy Thanh Trúc bày tỏ: “Khá lâu tôi mới quay lại CLB Phú Thọ tập luyện. Sân được thay đổi hoàn toàn nên vừa lạ vừa thích thú. Đặc biệt, sân trung tâm đẹp và hiện đại hơn rất nhiều”.

Sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) cũng đang khoác lên mình “tấm áo mới” để sẵn sàng cho những cuộc tranh tài điền kinh với đường chạy đạt chuẩn quốc tế.

Ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng bộ môn Điền kinh TPHCM, bộc bạch: “Khi bước vào sân với màu sắc mới, các VĐV đều cảm thấy hào hứng và kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt”.

Cuộc hội tụ của những ngôi sao

Diễn ra sau khi các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính, đại hội là dịp đánh giá thực lực, công tác đào tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực thể thao trong giai đoạn mới. Các đoàn đều tung ra lực lượng mạnh nhất, tạo nên những cuộc tranh tài sôi động ở các môn muay, kickboxing, karate, bóng bàn, marathon, khiêu vũ thể thao, vovinam… ngay từ trước lễ khai mạc.

Hơn 1 tháng sau khi giành HCV kata đồng đội nữ tại ASIAD 20 (Nhật Bản), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Công an nhân dân) tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch kata cá nhân nữ. Trâm chia sẻ: “Dù có chút hồi hộp, tôi đã tập trung cao độ để thể hiện tốt từng đường quyền và hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV”.

Đội tuyển cầu lông TPHCM với các tuyển thủ: Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư... khẳng định vị thế với cú đúp HCV nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong khi đó, đội tuyển vovinam TPHCM đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khẳng định vị thế nhất toàn đoàn với 8 HCV.

Sức nóng của đại hội sẽ còn tăng cao sau lễ khai mạc, khi nhiều môn thể thao Olympic bước vào tranh tài. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của những hảo thủ như: Thanh Thúy (bóng chuyền nữ - Tây Ninh), Huy Hoàng (bơi - Quảng Trị), Lê Quốc Phong (bắn cung - Vĩnh Long), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - Bắc Ninh), Trịnh Thu Vinh (bắn súng - Công an nhân dân)...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 có 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Trong đó, có 22 môn thuộc chương trình Olympic, 7 môn thuộc chương trình ASIAD và 19 môn thuộc hệ thống thi đấu của SEA Games, thể thao dân tộc.

NGUYỄN ANH