Nico Paz được kỳ vọng sẽ kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina, dù nhiệm vụ tiếp nối di sản của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là điều bất khả thi.

Nico Paz (trái) trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: THX

Nico Paz đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá châu Âu. Ở tuổi 22, Paz đang có mùa giải ấn tượng tại Serie A trong màu áo Como. Sáng nay 18-11, Nico Paz cũng tỏa sáng rực rỡ, lập cú đúp trong trận giao hữu Argentina thắng Costa Rica 7-0 tại Cordoba.

Những màn trình diễn nổi bật giúp Nico Paz thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, đồng thời mở ra cơ hội trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch tương lai của đội tuyển Argentina.

Khởi đầu tại Real Madrid, tỏa sáng ở Como

Nico Paz sinh ra tại Tenerife (Tây Ban Nha), trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha anh, Pablo Paz, từng khoác áo đội tuyển Argentina và tham dự World Cup 1998.

Paz trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Real Madrid. Anh có ba năm thi đấu cho đội dự bị Real Madrid Castilla trước khi được trao cơ hội ra mắt đội một vào tháng 1-2022. Anh chỉ có 8 lần ra sân cho đội một Real Madrid ở các đấu trường, trước khi chuyển đến Como vào tháng 8-2024 với mức phí khoảng 6 triệu euro.

Sự nghiệp của Paz bước sang trang mới dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, cựu tiền vệ Barcelona, Arsenal và Chelsea. “Ông ấy đã dạy tôi gần như mọi thứ”, Paz khẳng định.

Gia nhập Como giúp Paz có cơ hội thi đấu thường xuyên tại Serie A. Sau 89 lần ra sân, Paz ghi 25 bàn và có 25 pha kiến tạo. Riêng mùa giải này, anh đóng góp 6 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 14 trận.

Phong độ ấn tượng giúp Paz lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn như Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên, Como đã hoàn tất thỏa thuận mua đứt cầu thủ này với mức phí khoảng 60 triệu euro vào mùa hè 2026. Real Madrid vẫn nắm giữ điều khoản mua lại Paz với giá 80 triệu euro vào năm 2027.

Không phải bản sao của Messi

Dù được nhắc đến như người có thể kế thừa chiếc áo số 10 tại đội tuyển Argentina, Nico Paz vẫn có phong cách thi đấu khác biệt so với Lionel Messi.

Những thống kê ở độ tuổi 21 cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai cầu thủ. Trong mùa giải 2008-2009, Messi đóng góp 34 bàn thắng và kiến tạo tại La Liga cho Barcelona, gồm 23 bàn và 11 kiến tạo.

Trong khi đó, Paz có 18 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho Como ở mùa giải được so sánh, với 12 bàn và 6 kiến tạo. Messi cũng vượt trội về khả năng sáng tạo khi tạo ra trung bình 2,58 cơ hội mỗi 90 phút, so với 1,59 của Paz.

Ở khả năng rê bóng, Messi thực hiện trung bình 7,83 lần mỗi 90 phút, trong đó có 3,79 lần thành công. Các con số tương ứng của Paz là 3,79 và 2,15.

Paz sở hữu chiều cao 1,85m và không quá phụ thuộc vào tốc độ để vượt qua đối thủ. Khả năng kiểm soát bóng, những cú sút chân trái uy lực, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp là những điểm mạnh nổi bật của Paz.

Tại Como, Fabregas thường bố trí anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc số 10. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đưa Paz từ cánh phải vào trung lộ nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Tiền vệ trẻ không chỉ nổi bật trong khâu tổ chức tấn công mà còn có khả năng đọc tình huống, di chuyển và gây áp lực lên đối thủ.

Fabregas thậm chí đánh giá Paz nằm trong nhóm ba cầu thủ phòng ngự tốt nhất đội hình Como, cho thấy đóng góp của tiền vệ này không chỉ giới hạn ở mặt trận tấn công.

Dù vậy, Paz vẫn cần cải thiện khả năng sử dụng chân phải và lựa chọn thời điểm dứt điểm. Mùa này, anh thực hiện trung bình 5,06 cú sút mỗi 90 phút, tăng so với 3,78 lần ở mùa trước. Tuy nhiên, tỷ lệ sút trúng đích giảm từ 39,7% xuống còn 26%.

Lionel Messi đã chia tay tuyển Argentina và đặt nhiều kỳ vọng vào Nico Paz. Ảnh: THX

Messi và Scaloni đặt nhiều kỳ vọng

Sự phát triển vượt bậc của Nico Paz nhận được sự quan tâm từ những nhân vật hàng đầu của bóng đá Argentina.

Năm 2024, Lionel Messi từng dành lời khen cho đàn em: “Nico Paz có một tinh thần phi thường. Cậu ấy có phẩm chất và hiểu rất rõ trận đấu. Cậu ấy cũng được huấn luyện bởi Cesc Fabregas, bạn tôi, người sẽ thực sự giúp cậu ấy phát triển”.

Đồng quan điểm, HLV đội tuyển Argentina Lionel Scaloni cũng đánh giá cao tiềm năng của tiền vệ trẻ. Ông cho rằng môi trường làm việc tại Como, cùng sự hướng dẫn của Fabregas, sẽ giúp Paz tiếp tục hoàn thiện năng lực.

“Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Nico Paz. Chúng tôi sẽ bình tĩnh, bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội để cậu ấy được thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc”, Scaloni chia sẻ.

Nico Paz đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành gương mặt mới của bóng đá Argentina trong kỷ nguyên hậu Messi. Tuy nhiên, chiếc áo số 10 không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn đi kèm áp lực khổng lồ. Điều quan trọng nhất với Paz lúc này là khẳng định bản sắc riêng và nắm chắc 1 vị trí ở tuyển quốc gia, thay vì cố gắng trở thành một Messi thứ hai.

PHẠM QUANG