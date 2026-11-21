Kế hoạch hàn gắn mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus từng được xây dựng với 8 điểm cụ thể, nhưng cuối cùng không thể thực hiện chỉ vì một phát ngôn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã giã từ tuyển quốc gia. Ảnh: THX

Theo The Athletic (Anh), Cristiano Ronaldo đã đồng ý với đề xuất hòa giải nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa anh và HLV Jorge Jesus sau tranh cãi liên quan đến việc sử dụng nhân sự ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nỗ lực này nhanh chóng đổ vỡ khi Jesus đưa ra tuyên bố không đúng với những nội dung hai bên đã thống nhất.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Na Uy tại UEFA Nations League hồi tháng 9-2026. Ở trận đấu này, Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng không được tung vào sân, dù đội nhà giành chiến thắng 2-1. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha được cho là kỳ vọng sẽ có khoảng 30 phút thi đấu và cảm thấy không hài lòng khi phải khởi động mà không có cơ hội ra sân.

Sau trận, Ronaldo rời sân mà không giao lưu với các cổ động viên Bồ Đào Nha có mặt trên khán đài. Anh sau đó đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình.

Sự việc khiến mối quan hệ giữa Ronaldo và Jorge Jesus trở nên căng thẳng, dù cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Al Nassr. Ronaldo cho rằng HLV đã không giữ lời hứa, trong khi Jesus khẳng định quyền quyết định đội hình và nhân sự thi đấu thuộc về mình.

Nhằm giải quyết bất đồng, hai bên đã tiến hành các cuộc trao đổi với sự tham gia của Giám đốc thể thao Al Nassr Simao Coutinho và cố vấn của Ronaldo, Tiago Craveiro.

HLV Jorge Jesus. Ảnh: THX

Theo The Athletic, cuộc họp đưa ra một đề xuất gồm 8 điểm, tập trung vào nội dung phát biểu công khai mà Jorge Jesus dự kiến đưa ra trước trận đấu tiếp theo. Ronaldo đã đồng ý với kế hoạch truyền thông này.

Đáng chú ý, thỏa thuận không yêu cầu Jesus phải trực tiếp xin lỗi Ronaldo. Thay vào đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cần thừa nhận cách xử lý tình huống khi yêu cầu một cầu thủ khởi động nhưng không sử dụng là không phù hợp.

Jesus cũng được kỳ vọng sẽ dành những lời đánh giá tích cực cho Ronaldo, khẳng định tiền đạo này là hình mẫu về lòng trung thành và tính chuyên nghiệp, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục có sự phục vụ của anh trong đội tuyển Bồ Đào Nha.

Một nội dung quan trọng khác là việc Jesus thừa nhận yêu cầu một cầu thủ có tầm vóc như Ronaldo, người thường được đặt cạnh những huyền thoại Pele và Diego Maradona, khởi động nhưng không cho vào sân là quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, Jesus đã không thực hiện theo những gì hai bên thống nhất. Thay vì đưa ra thông điệp mang tính xoa dịu, ông lại nhấn mạnh quyền quyết định của mình với tư cách HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha bằng tuyên bố: “Tôi là người đưa ra quyết định”.

Phát ngôn này khiến Ronaldo thất vọng vì cho rằng Jesus không thực hiện đúng cam kết trong các cuộc trao đổi riêng. Sau đó, tiền đạo này rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha và trở về nhà ngay trong tối hôm đó.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau đó quyết định tạm đình chỉ thi đấu đối với Ronaldo. Dù vẫn để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển, siêu sao này cuối cùng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 5-11-2026.

Quyết định trên khép lại hành trình của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha sau 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng.

Câu chuyện giữa Ronaldo và Jorge Jesus cho thấy khoảng cách giữa một ngôi sao lớn và người nắm quyền quyết định chuyên môn đôi khi không dễ thu hẹp. Nếu những thông tin về thỏa thuận 8 điểm là chính xác, sự đổ vỡ này cho thấy cả hai bên đã bỏ lỡ cơ hội giải quyết bất đồng một cách êm đẹp.

Ronaldo có thể chấp nhận ngồi dự bị, nhưng điều anh không hài lòng là cách mình bị đối xử. Trong khi đó, Jesus chọn bảo vệ quyền lực của chiếc ghế HLV thay vì đưa ra thông điệp xoa dịu. Một câu nói tưởng chừng đơn giản đã đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, để rồi cái giá phải trả có thể là sự kết thúc của một hành trình quốc tế đầy tự hào.

PHẠM QUANG