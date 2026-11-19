Cristiano Ronaldo có thể tạo nên dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi được sát cánh cùng con trai Cristiano Jr ở cấp CLB. Theo các nguồn tin, Al Nassr đang xúc tiến kế hoạch đưa hai cha con lên thi đấu trong đội một vào năm 2027.

Ronaldo có thể thi đấu chuyên nghiệp cùng con trong màu áo Al Nasrr. Ảnh: THX

Hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Cristiano Ronaldo đã chinh phục hàng loạt kỷ lục và danh hiệu. Sau khi khép lại hành trình quốc tế cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao 41 tuổi đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc đặc biệt khác: thi đấu cùng con trai trong màu áo một CLB.

Theo nhà báo Tariq Al-Nofal của Saudi Arabia, Al Nassr đang chuẩn bị phương án đưa Cristiano Jr. lên đội một để hai cha con có thể cùng xuất hiện trên sân.

Thực tế, kế hoạch này đã được đề cập từ tháng 4 năm ngoái. Khi đó, hãng truyền thông Al Wiam của Saudi Arabia đưa tin Al Nassr cân nhắc tạo điều kiện cho Cristiano Jr tập luyện cùng đội một trong mùa giải tiếp theo. Hiện tại, ý tưởng này được cho là đang tiến gần hơn đến khả năng trở thành hiện thực.

Cơ hội đặc biệt để Al Nassr giữ chân Ronaldo

Cristiano Jr hiện 16 tuổi và đang có những bước tiến đáng chú ý trong màu áo các đội trẻ Al Nassr cũng như các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha. Con trai của CR7 vừa có cơ hội khoác áo đội tuyển U17 Bồ Đào Nha. Anh có trận ra mắt ở cuộc đối đầu với Andorra trong khuôn khổ vòng loại U17 Euro 2027, khi được tung vào sân ở phút 73.

Ronaldo hiện còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6-2027. Cũng trong tháng này, Cristiano Jr sẽ bước sang tuổi 17.

Dù vậy, khả năng hai cha con cùng thi đấu trong đội một vẫn phụ thuộc vào quá trình phát triển của Cristiano Jr và quyết định của CLB. Viễn cảnh được sát cánh cùng con trai có thể là một trong những yếu tố đặc biệt giúp Al Nassr thuyết phục Ronaldo gia hạn hợp đồng.

Nếu trở thành hiện thực, Ronaldo thi đấu cùng Cristiano Jr sẽ là khoảnh khắc đặc biệt hiếm có trong lịch sử bóng đá. Đó không chỉ là niềm tự hào của một người cha mà còn là cái kết đầy cảm xúc cho hành trình chinh phục sân cỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo cùng con trai trong lễ trao giải FIFA The Best 2017. Ảnh: THX

Messi có thể tiếp bước Ronaldo cùng con trai Thiago?

Khả năng một siêu sao bóng đá thi đấu cùng con trai cũng từng được nhắc đến trong trường hợp của Lionel Messi và cậu con trai cả Thiago.

Tuy nhiên, viễn cảnh này hiện vẫn còn khá xa. Thiago mới tròn 14 tuổi vào ngày 2-11 và đang thi đấu cho đội U14 của Inter Miami.

Tháng 6 năm ngoái, Thiago cũng cùng đội bóng giành chức vô địch giải MIC Football Punta Cana.

Nhỏ hơn Cristiano Jr hai tuổi, Thiago vẫn cần thêm thời gian để phát triển và theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Khả năng sát cánh cùng Messi trong một trận đấu chuyên nghiệp của Thiago vì thế còn phụ thuộc vào sự trưởng thành của cậu cũng như việc người cha tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong bao lâu.

PHẠM QUANG