HLV Đinh Hồng Vinh và cái duyên ở phố núi

Chức vô địch Gia Lai Cup 2026 của HLV Đinh Hồng Vinh cùng đội tuyển U23 Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi niềm vui đăng quang đến ngay trên mảnh đất phố núi, nơi lưu giữ bao kỷ niệm trong sự nghiệp bóng đá của ông.

Các tuyển thủ trẻ công kênh chúc mừng HLV Đinh Hồng Vinh. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1, khép lại giải đấu trên sân Pleiku với thành tích bất bại và giành chức vô địch. HLV Đinh Hồng Vinh có một buổi tối thật vui. Ông vui vì các học trò đã chơi tốt, vì đội tuyển đạt được mục tiêu và đặc biệt, vì danh hiệu đến ngay trên mảnh đất phố núi mà ông từng gắn bó suốt nhiều năm.

Vận động trường Pleiku không phải nơi xa lạ của ông thầy trẻ. Ông từng khăn gói từ Bình Định lên phố núi lập nghiệp và trải qua 11 năm khoác áo HA Gia Lai, rồi tiếp tục công việc huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ. Từ những giải U13, U15 đến U21, ông đã trải qua đủ cảm giác thắng thua, có những chiếc HCV, HCB cùng các đội bóng trẻ. Vậy mà lần đầu vô địch cùng U23 Việt Nam vẫn khiến ông xúc động.

Sau trận đấu, ông Vinh chia sẻ niềm hạnh phúc và muốn dành tặng chức vô địch cho người hâm mộ cả nước, đặc biệt là khán giả phố núi đã đến sân cổ vũ đội tuyển. Một lời cảm ơn rất gần gũi, bởi những người yêu bóng đá Gia Lai cũng đã đồng hành với ông qua nhiều chặng đường làm nghề, từ thời cầu thủ đến nghiệp “gõ đầu trẻ”.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự, học trò hạnh phúc với ngôi vô địch. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhìn lại giải đấu, U23 Việt Nam có ba trận thắng Thái Lan 3-0, thắng Singapore 1-0 và hòa đối thủ mạnh Qatar 1-1. Kết quả chung cuộc khá đẹp, nhưng điều khiến ông Vinh hài lòng còn là cách học trò thể hiện trên sân. Các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, mạnh dạn phối hợp và sẵn sàng chơi bóng trước những đối thủ có chất lượng

Dĩ nhiên, ông cũng thấy đội còn những điểm cần cải thiện. Khi đối phương pressing với cường độ cao, U23 Việt Nam đôi lúc gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Những tình huống như vậy giúp ban huấn luyện hiểu thêm về khả năng của từng cầu thủ, cũng như những công việc cần tiếp tục trong thời gian tới.

Nói chuyện bóng đá trẻ, ông Vinh vẫn dành nhiều sự quan tâm và mong mỏi việc các học trò có được ra sân thường xuyên ở CLB hay không. Ông muốn khi trở về đội bóng chủ quản, các cầu thủ tiếp tục cố gắng để có thêm cơ hội thi đấu. Ban huấn luyện cũng đang tính đến những đợt cọ xát quốc tế, hướng tới các giải đấu quan trọng của năm 2027.

Đội chủ nhà U23 Việt Nam đăng quang ngay trên phố núi Pleiku. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau một giải đấu thành công, điều ông Vinh nghĩ ngợi nhiều nhất luôn là sự tiến bộ từng ngày của các học trò.

Ở tuổi 52, HLV Đinh Hồng Vinh đã có nhiều năm đi cùng bóng đá trẻ. Công việc quen thuộc của ông là tập luyện, quan sát cầu thủ, chuẩn bị cho từng trận đấu rồi lại bắt đầu một lần hội quân mới. Những danh hiệu như chiếc cúp vừa giành được ở Pleiku càng đáng quý.

Có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện lần này là sau bao năm làm bóng đá, ông Vinh lại có dịp trở về phố núi và nâng cúp cùng một đội tuyển trẻ quốc gia. Một cuộc trở về thật đẹp, với niềm vui dành cho ông, các học trò và cả những khán giả đã quen với hình ảnh Đinh Hồng Vinh trên sân Pleiku từ nhiều năm trước.

GIA HUY