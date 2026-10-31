Chelsea - Man United: Đại chiến của những nghịch lý tại Stamford Bridge

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả 2 CLB đều đang trải qua khoảng thời gian đầy giông bão. Nhưng dù Man United đang ngụp lặn ở vị trí thứ 5 từ dưới lên còn Chelsea đứng ở vị trí thứ 5, thì các dữ liệu lại cho biết hiệu suất thi đấu thực tế của Chelsea thậm chí còn kém hơn đội khách.

Một Man United khốn khổ

HLV Michael Carrick đang đối mặt với sức ép vô cùng lớn khi hành quân tới Tây London. Quỷ đỏ đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 5) kể từ sau trận thắng Sabah vào ngày 10-9 – chuỗi trận không thắng dài nhất của họ kể từ năm 1988. Nếu tiếp tục để thua Chelsea với cách biệt 3 bàn trở lên, Man Utd sẽ chạm mốc kỷ lục buồn chịu 3 trận thua liên tiếp với khoảng cách 3+ bàn trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1961.

Chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge lúc 19 giờ 30, ngày 31-10 (giờ Việt Nam) mang tính chất sống còn đối với HLV Carrick và Man United. Đứng áp sát nhóm xuống hạng với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu, mỗi trận đấu của Man United đều như “đi trên dây” giữa vực thẳm.

Sau buổi họp căng thẳng khi để thua Bournemouth cuối tuần trước, các lãnh đạo Man United quyết định để HLV Carrick tiếp tục làm việc cho trận đấu với Chelsea. Truyền thông Anh đánh giá, Carrick giữ được ghế chẳng qua vì Man United chưa tìm ra ai thay thế. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thua, thì quyết định sa thải buộc phải được đưa ra nhằm cứu vãn tình hình.

Giữa cơn giông bão, điểm tựa lớn nhất của Carrick là sự trở lại của đội trưởng Bruno Fernandes. Sau những bất đồng về chiến thuật dẫn đến việc tiền vệ người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị ở trận gặp Bournemouth, cả hai đã có cuộc thảo luận thẳng thắn để giải tỏa mâu thuẫn. Carrick xác nhận Bruno vẫn giữ băng đội trưởng và sẽ tái xuất trong đội hình xuất phát, trong bối cảnh đội bóng đang cần bản lĩnh của anh để vượt qua khủng hoảng.

Trong khi đó, trung vệ Harry Maguire đứng trước cột mốc chạm mốc 300 trận tại Premier League. Về mặt lực lượng, Man Utd tiếp tục vắng Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Benjamin Sesko và Manuel Ugarte, còn Marcus Rashford cần kiểm tra thể lực vào phút chót.

Nhờ lợi thế sân nhà, Chelsea được siêu máy tính đánh giá có 51,8% cơ hội chiến thắng, trong khi cơ hội của Man United chỉ vỏn vẹn 23,7%.

Chelsea: Thấy vậy mà không phải vậy

Dù xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, dữ liệu của Opta chỉ ra rằng Chelsea thực chất chỉ là đội bóng thi đấu tốt thứ 12 tại giải đấu. Việc họ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng phần lớn nhờ vào hiệu suất dứt điểm vượt ngưỡng, ghi nhiều hơn 6,7 bàn thắng so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (non-penalty xG).

Những cái tên như Jordan Henderson, Pedro Neto hay Morgan Rogers đang đạt hiệu suất ghi bàn cao hơn nhiều so với chất lượng cơ hội tạo ra. Đặc biệt, chấn thương đùi của tiền đạo chủ lực Joao Pedro – người sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 11 – đang để lại khoảng trống mênh mông.

Trong hai trận đấu mà Joao Pedro vắng mặt, Chelsea hoàn toàn bất lực trong khâu ghi bàn trước Brentford và Tottenham. Chân sút người Brazil hiện dẫn đầu giải đấu về chỉ số chạm bóng trong vòng cấm đối phương (5,7 lần/90 phút).

Để giải bài toán trung phong, Xabi Alonso có thể sẽ phải trông cậy vào Danny Welbeck. Tiền đạo 35 tuổi này đã ghi tới 6 bàn thắng vào lưới Man Utd tại Premier League kể từ khi rời Old Trafford – thành tích tốt nhất của một cựu cầu thủ Quỷ đỏ. Dưới thời Alonso, tỉ lệ kiểm soát bóng của Chelsea đã giảm xuống chỉ còn 46,5%.

Đội chủ sân Stamford Bridge còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Emiliano Martinez, đội trưởng Reece James và trung vệ Maxence Lacroix đều vắng mặt vì chấn thương. Alonso cũng đối mặt với cái dớp lịch sử khi từng thua 5 trong 7 trận gặp Man Utd thời còn thi đấu cho Liverpool, đồng thời Chelsea đã thua cả 2 trận Premier League trên sân nhà diễn ra vào ngày Halloween.

Lịch sử đối đầu gần đây chứng kiến sự thất thế của Chelsea khi họ chỉ thắng 2 trong 17 lần chạm trán gần nhất với Man Utd tại Premier League (hòa 8, thua 7). Dù vậy, cả hai chiến thắng đó đều diễn ra tại Stamford Bridge. Mùa giải trước, Quỷ đỏ đã đánh bại Chelsea ở cả hai lượt trận và đang hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp trước The Blues lần đầu tiên kể từ năm 1965.

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