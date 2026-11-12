Huyền thoại Man United chê trách CLB đối xử tệ với Carrick

Ngày 12-11, bất chấp những luồng thông tin dồn dập về việc sắp bị miễn nhiệm, Michael Carrick vẫn lái xe tới trung tâm huấn luyện Carrington. Nhà cầm quân người Anh xuất hiện với tinh thần thoải mái và chủ động vẫy chào các phóng viên.

Carrick sẽ sớm bị Man United sa thải. Ảnh: THX

Carrick tiếp tục duy trì thái độ chuyên nghiệp, điều hành các buổi tập của Man United trong giai đoạn FIFA Days như dự kiến. Trước đó, sau trận hòa 4-4 trước Aston Villa, Carrick khẳng định ông không có ý định từ chức và vẫn tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Theo nhiều nguồn tin, số phận của Carrick đã được định đoạt trong cuộc họp thượng đỉnh của dàn lãnh đạo Man United tại Monaco vào thứ Tư. Việc Man United sa thải Carrick sẽ tùy vào thời điểm HLV Pochettino ký hợp đồng. Nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh cho biết, Man United và Pochettino đã đạt được thỏa thuận miệng.

Để sở hữu chữ ký của nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina, Man United chấp nhận chi trả khoản tiền giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 7 triệu bảng (tương đương hơn 10 triệu USD) cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer).

Dù đã đạt được thỏa thuận với Manchester United, thời điểm Mauricio Pochettino chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV tại Old Trafford vẫn chưa được xác định. Điều này phụ thuộc vào việc US Soccer có đồng ý để nhà cầm quân người Argentina rời nhiệm vụ sớm hay không. Theo kế hoạch ban đầu, Pochettino vẫn phải dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai trận gặp Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League vào cuối tuần này.

Các cuộc đàm phán chi tiết về mức phí đền bù và các điều khoản dành cho dàn trợ lý của Pochettino sẽ được Man United đẩy nhanh trong 24 giờ tới. Chiến lược gia người Argentina dự kiến chính thức có mặt tại Manchester vào thứ Năm tuần sau (19/11). Trận ra mắt của Pochettino trên cương vị HLV trưởng Manchester United sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa với kình địch Liverpool tại Anfield vào ngày 22/11.

Ở diễn biến liên quan, huyền thoại Man United Peter Schmeichel lên tiếng chỉ trích gay gắt cách ứng xử của ban lãnh đạo Quỷ đỏ đối với HLV Michael Carrick. Cựu thủ thành Đan Mạch nói: “Tôi hoàn toàn thông cảm với Michael Carrick. Tôi nghĩ cách mọi chuyện đang diễn ra là rất thiếu tôn trọng đối với anh ấy. Tôi không cho rằng anh ấy đang làm sai điều gì. Tôi biết vị trí của đội bóng hiện tại trên bảng xếp hạng, nhưng tôi không đổ tất cả trách nhiệm lên đầu anh ấy".

Schmeichel cho rằng Carrick bị đặt vào tình thế bất khả thi và việc sa thải Carrick là hành động thiếu tôn trọng. "Bất kỳ ai hiểu một chút về bóng đá cũng thấy rõ Manchester United rất cần bổ sung hậu vệ. Nhưng họ lại trải qua nguyên một kỳ chuyển nhượng mà không mang về nổi một hậu vệ nào. Bạn không thể thắng trận khi đã để thủng lưới tới 30 bàn sau 10 trận... Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là sai lầm và đội bóng nên tiếp tục kiên nhẫn với Carrick".

HỒ VIỆT