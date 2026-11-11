Man United đạt thỏa thuận với Pochettino: Hồi kết cho Carrick

Man United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng mới, trong bối cảnh ban lãnh đạo Quỷ đỏ chuẩn bị đưa ra quyết định sa thải chính thức đối với Michael Carrick.

HLV Pochettino. Ảnh THX

Các nguồn tin uy tín đồng loạt xác nhận bộ sậu thượng tầng của Man United, dẫn đầu bởi tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đã tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm giải quyết bài toán ghế nóng trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11.

Theo ghi nhận từ The Guardian và Sky Sports, các cuộc thảo luận giữa Man United và đại diện của Mauricio Pochettino đã đạt được những bước tiến căn bản. Chiến lược gia 54 tuổi người Argentina, hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ, đã bật đèn xanh cho khả năng quay trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Để đưa Pochettino về Old Trafford, Man United dự kiến chi trả khoản đền bù hợp đồng khoảng 10 triệu USD cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Chi phí sẽ còn cao hơn nếu Pochettino mang theo đội ngũ trợ lý. Được biết, Pochettino rất muốn công việc tại Old Trafford, bất chấp việc ông chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong các trận gặp Haiti tại CONCACAF Nations League vào cuối tuần này.

Sky Sports cho biết Pochettino từ lâu là mục tiêu hàng đầu của tập đoàn INEOS thuộc sở hữu của tỷ phú Jim Ratcliffe. Kinh nghiệm chinh chiến phong phú tại Premier League cùng khả năng phát triển cầu thủ trẻ biến ông trở thành lựa chọn tối ưu, vượt qua các ứng viên khác như Eddie Howe hay Julian Nagelsmann.

Cuộc họp thượng đỉnh tại Monaco

Song song với quá trình tiếp cận Pochettino, giới thượng tầng Man United đã hội quân tại Monaco để chốt hạ phương án nhân sự. Báo cáo từ The Independent tiết lộ cuộc họp cấp cao này tập trung đánh giá phong độ thảm hại của CLB dưới thời Michael Carrick, đồng thời thống nhất phương án tài chính và thời điểm công bố HLV mới.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa vừa qua đã chính thức đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, cột mốc u tối lần đầu tiên Quỷ đỏ rơi vào nhóm xuống hạng kể từ năm 1986. Mặc dù Michael Carrick vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ bộ sậu quản lý nhờ tinh thần trách nhiệm, dàn lãnh đạo do Sir Jim Ratcliffe đứng đầu thừa nhận cơ hội cứu vãn mùa giải của chiến lược gia người Anh đã khép lại.

Sáng nay, Carrick vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để tiếp tục dẫn dắt các cầu thủ không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Cách ông xử lý tình huống đầy căng thẳng này được giới quan sát đánh giá cao, nhưng bản thân Carrick cũng đang chờ thông tin chính thức về tương lai của mình.

Việc đàm phán với Pochettino được đẩy nhanh nhằm tranh thủ khoảng thời gian nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days, qua đó giúp tân HLV trưởng có đủ thời gian tiếp quản, làm quen với lực lượng và chuẩn bị cho chuỗi trận khốc liệt sắp tới.

Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Pochettino có thể được công bố trong vài ngày tới, và Carrick sẽ ra đi sau 10 trận đấu tại Premier League – một kết thúc buồn cho một người được coi là biểu tượng của câu lạc bộ. Nhưng với Man United, điều đó dường như đã trở thành thói quen: 8 HLV trong 12 năm, và vẫn chưa ai tìm ra lời giải cho bài toán của đội chủ sân Old Trafford.

HỒ VIỆT