Carrick và nghịch lý ở Man United

46 điểm sau 26 trận: Thành tích của Carrick tại Man United không tệ như nhiều người nghĩ, nhưng bóng đá luôn có ranh giới rõ ràng giữa kết quả trong quá khứ và áp lực của hiện tại.

Carrick và các cầu thủ Man United đã mất phương hướng. Ảnh: THX

HLV Michael Carrick đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn tại Man United sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, mới nhất là thất bại 0-2 trước Chelsea ở Premier League. Tuy nhiên, nếu nhìn lại thành tích kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 1, những gì chiến lược gia người Anh đạt được không hề tệ như những đánh giá gần đây.

Quá khứ huy hoàng

Trong 26 trận dẫn dắt Manchester United tại Ngoại hạng Anh, Carrick giúp đội bóng giành 13 chiến thắng, 7 trận hòa và nhận 6 thất bại. Thành tích này mang về cho Quỷ đỏ tổng cộng 46 điểm, tương đương mức trung bình 1,76 điểm mỗi trận.

Nếu duy trì được hiệu suất nói trên trong suốt một mùa giải, Manchester United có thể kết thúc với khoảng 67 điểm. Đây là số điểm đủ để đội bóng hướng đến cuộc cạnh tranh một vị trí trong tốp 4, dù chưa thể xem họ là ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Khả năng tấn công cũng là điểm sáng trong giai đoạn Carrick nắm quyền. Kể từ khi cựu tiền vệ người Anh tiếp quản đội bóng, chỉ có Manchester City ghi được nhiều bàn thắng hơn Manchester United tại Premier League.

Hiện thực phũ phàng

Dù vậy, bức tranh hiện tại của Quỷ đỏ lại hoàn toàn trái ngược với những thống kê tích cực trước đó. Thất bại 0-2 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge hôm thứ Bảy càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Manchester United hiện rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, một thứ hạng khó chấp nhận đối với đội bóng đang đặt mục tiêu trở lại nhóm những CLB hàng đầu nước Anh.

Nhìn vào thống kê tổng thể, dù Manchester United đang trải qua giai đoạn sa sút đáng lo ngại, những con số trong 26 trận đầu tiên dưới thời Carrick vẫn cho thấy đội bóng từng duy trì được khả năng cạnh tranh tương đối tốt. 46 điểm sau 26 trận đấu, tỷ lệ thắng 50% và trung bình 1,76 điểm mỗi trận là thành tích không hề tầm thường đối với một HLV tiếp quản Manchester United trong giai đoạn đội bóng nhiều biến động. Nếu chỉ đánh giá bằng những con số này, Carrick không phải một lựa chọn thất bại.

Carrick gần như đã hết cơ hội ở lại Man United. Ảnh: THX

Nhưng bóng đá không vận hành bằng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều người hâm mộ quan tâm nhất luôn là đội bóng đang đứng ở đâu và có thể đi đến đâu.

Một chiến thắng trong chín trận, bảy trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng là những thực tế không thể né tránh. Điều đáng lo ngại không đơn thuần là Manchester United đánh mất điểm số, mà là đội bóng đang đánh mất niềm tin vào khả năng duy trì sự ổn định.

Những thống kê tích cực trước đó có thể giúp Carrick tránh khỏi những đánh giá quá khắt khe, nhưng không thể trở thành tấm lá chắn vô thời hạn. Đó chính là nghịch lý lớn nhất trong câu chuyện của Michael Carrick tại Old Trafford.

Ở một CLB có tham vọng và sức ép lớn như Manchester United, HLV không chỉ được đánh giá qua việc từng làm tốt điều gì, mà còn phải chứng minh khả năng giải quyết vấn đề khi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Carrick đang đứng giữa hai thái cực: một bên là thành tích đủ sức tạo niềm tin, bên kia là hiện thực khiến người hâm mộ thất vọng. Thách thức lớn nhất của ông lúc này không phải chứng minh 46 điểm có ý nghĩa như thế nào, mà là tìm cách để Manchester United giành lại những điểm số tiếp theo.

Bởi trong bóng đá, quá khứ có thể giúp một HLV được tôn trọng, nhưng chỉ hiện tại mới quyết định tương lai của họ.

Vấn đề là, liệu sau trận Man United thua Chelsea, Carrick có còn cơ hội ở lại Old Trafford hay không?

PHẠM QUANG