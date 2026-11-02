Man United trên bờ vực lặp lại mùa giải đen tối nhất lịch sử

Man United đang tiến gần đến một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử. Thành tích hiện tại của “quỷ đỏ” khiến người hâm mộ không khỏi nhớ đến mùa giải 1973 - 1974, thời điểm họ phải xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh.

Đội trưởng Bruno Fernandes cùng Man United đang "rơi tự do". Ảnh: THX

Thất bại 0-2 trước Chelsea tại Premier League khiến chuỗi trận không thắng của Man United kéo dài lên con số 9. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1973 - 1974, đội chủ sân Old Trafford không thể giành chiến thắng trong 7 trận sân khách đầu tiên trên mọi đấu trường.

Những thất bại trước Crystal Palace, Sunderland và Nottingham Forest càng khiến tình hình của Manchester United trở nên nghiêm trọng. Đội bóng hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Crystal Palace và chưa tạo được khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Kể từ tháng 11-1986, Manchester United chưa từng nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau tháng 8. Tuy nhiên, những thống kê đáng thất vọng liên tiếp xuất hiện đang khiến nguy cơ xuống hạng của Manchester United không còn là câu chuyện có thể xem nhẹ.

Sau 9 trận đấu tại giải quốc nội, "quỷ đỏ" thành Manchester mới giành được 7 điểm, tương đương trung bình 0,77 điểm mỗi trận. Nếu duy trì hiệu suất này trong suốt mùa giải gồm 38 vòng đấu, Man United chỉ có thể đạt khoảng 29,3 điểm. Đáng chú ý, chưa có đội bóng nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh trụ hạng thành công với số điểm dưới 30.

Nếu Man United phải xuống chơi tại Championship, đội trưởng Bruno Fernandes có nguy cơ từ hình ảnh một thủ lĩnh giàu ảnh hưởng, tương tự Bryan Robson trong giai đoạn “quỷ đỏ” sa sút, trở thành người gắn liền với một trong những thất bại lớn nhất lịch sử CLB.

Thậm chí, người hâm mộ còn đưa ra những lời bình luận mang tính châm biếm về khả năng Manchester City bị trừ điểm nặng nếu thất bại trong vụ kháng cáo liên quan đến hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính. Theo đó, họ đặt câu hỏi liệu án phạt dành cho Manchester City có đủ giúp Manchester United tránh khỏi nguy cơ xuống hạng hay không. Viễn cảnh hai đội bóng thành Manchester chạm trán nhau tại Championship cũng trở thành chủ đề gây chú ý.

Câu chuyện buồn cách đây hơn 50 năm

Nhiều người bắt đầu nhắc lại câu chuyện mùa giải 1973 - 1974, khi Man United từng được đánh giá là đội bóng quá mạnh để phải xuống hạng. Tuy nhiên, thực tế khi ấy đã chứng minh điều ngược lại.

George Best và Sir Bobby Charlton đều rời Old Trafford trong giai đoạn đội bóng sa sút, lần lượt vào năm 1974 và 1973. Sau khi Sir Matt Busby nghỉ hưu, Man United liên tục thay đổi HLV. Wilf McGuinness, Frank O'Farrell và cuối cùng là Tommy Docherty đều gặp khó khăn trong việc ổn định đội hình cũng như kiểm soát phòng thay đồ tồn tại nhiều bất đồng.

Sau 52 năm, những vấn đề tương tự đang xuất hiện trở lại tại Old Trafford.

Đội hình của Man United sẽ vắng Sesko đến đầu năm 2027. Ảnh: THX

Một trong những nguyên nhân khiến Man United gặp khó khăn là khả năng ghi bàn hạn chế. Đội bóng mới có 10 bàn thắng tại giải đấu mùa này. Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo mỗi người đóng góp 4 bàn, Matheus Cunha có 1 pha lập công, trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Ipswich Town.

Với tình hình hiện tại, Man United thậm chí có nguy cơ trải qua cả mùa giải mà không có một trung phong thực thụ đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tiền đạo Benjamin Sesko dự kiến phải nghỉ thi đấu đến đầu năm sau. Trong thời gian này, vị trí cao nhất trên hàng công Man United nhiều khả năng sẽ được luân phiên giao cho những cầu thủ khác nhau.

Ngay cả khi có thể trạng tốt ở mùa giải trước, Sesko cũng không thường xuyên được Michael Carrick bố trí đá chính. Tiền đạo này cũng từng bỏ lỡ tháng cuối cùng của mùa giải trước và toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới.

Đáng chú ý, Manchester United đã không bổ sung thêm bất cứ tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Điều này khiến khả năng cải thiện sức mạnh tấn công của đội bóng trở thành dấu hỏi lớn.

Tương lai của Carrick ngày càng bất ổn

Áp lực dành cho HLV Michael Carrick tiếp tục gia tăng sau những kết quả thất vọng. Nếu không thể đánh bại AS Roma tại Champions League vào giữa tuần này, Man United sẽ trải qua chuỗi thành tích tệ nhất trong vòng 75 năm.

Ngay cả mùa giải 1973-1974 cũng chưa chứng kiến "quỷ đỏ" có phong độ tệ hại đến mức này. Ban lãnh đạo Man United đã thống nhất sẽ quyết định tương lai của Carrick trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Điều đó đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo có thể chờ đợi thêm kết quả của hai trận đấu với AS Roma và Aston Villa trước khi đưa ra phán quyết về vị trí HLV trưởng.

Tình huống này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của HLV Ole Gunnar Solskjaer cách đây 5 năm. Khi ấy, ban lãnh đạo Man United cũng kéo dài quá trình tìm kiếm người thay thế, khiến chiến lược gia người Na Uy phải trải qua giai đoạn khó khăn không cần thiết.

Bây giờ, Carrick đang đứng trước tình thế không dễ dàng. Nhiều người cho rằng những vấn đề của Man United bắt nguồn từ cấp quản lý, trong khi các cầu thủ đã đánh mất tinh thần thi đấu, cũng như không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, những hạn chế trong cách điều hành của Carrick cũng ngày càng bộc lộ rõ qua từng trận đấu.

Carrick và các cầu thủ Man United dường như đã đánh mất phương hướng. Ảnh: THX

Dù vậy, xét về chất lượng đội hình, Man United vẫn sở hữu lực lượng đủ khả năng tránh khỏi kịch bản xuống hạng vào tháng 5 sang năm.

Vấn đề lớn nhất nằm ở những phẩm chất mà một đội bóng cần có để vượt qua cuộc chiến trụ hạng: tinh thần chiến đấu, khả năng lãnh đạo, sự đoàn kết và khát vọng chiến thắng. Đây đều là những yếu tố mà Manchester United đang cho thấy sự thiếu hụt.

Trước những chỉ trích, Carrick chỉ đưa ra thông điệp ngắn gọn: "Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước và giành chiến thắng trong các trận đấu, đơn giản vậy thôi".

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League, thứ hạng thấp nhất kể từ khi họ xếp thứ 8 ở mùa giải trước đó. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại cho thấy “quỷ đỏ” thậm chí có thể tiếp tục rơi xuống một nấc thang thấp hơn.

Kịch bản Man United phải chia tay Ngoại hạng Anh từng được xem là điều khó tưởng tượng, nhưng giờ đây đang trở thành nỗi lo ngày càng rõ ràng tại Old Trafford.

PHẠM QUANG