Khả năng xuống hạng của Man United là 41,5%

Man United có đến 41,5 khả năng xuống hạng. Ảnh: THX

Man United đang trải qua khởi đầu tồi tệ tại Premier League 2026/2027. Đáng lo ngại hơn, thống kê lịch sử cho thấy 41,5% đội bóng có cùng thành tích với Quỷ đỏ sau 10 vòng đấu cuối cùng phải xuống hạng.

Mauricio Pochettino vừa tiếp quản Manchester United trong bối cảnh đội bóng rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau 10 trận đầu tiên tại Premier League, Quỷ đỏ mới giành được 8 điểm, đứng thứ 18 và nằm trong nhóm xuống hạng.

Theo phân tích của chuyên gia dữ liệu Opta, kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, có 41 đội bóng từng giành 8 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên. Trong số này, 17 đội phải xuống hạng vào cuối mùa, tương đương tỷ lệ 41,5%.

Đây là con số cảnh báo rõ ràng cho Man United, dù không đồng nghĩa đội bóng chắc chắn sẽ nhận kết cục tương tự. Thực tế, 24 trong số 41 đội nói trên vẫn trụ hạng thành công.

Những tiền lệ đáng lo ngại

Lịch sử Premier League ghi nhận không ít đội bóng khởi đầu tệ hại và không thể tìm được lối thoát.

Trong 10 đội gần nhất có đúng 8 điểm sau 10 vòng, bốn đội đã phải xuống hạng. Southampton là trường hợp điển hình khi kết thúc mùa giải 2022/2023 ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 25 điểm.

Swansea City cũng rời Premier League ở mùa giải 2017/2018 với 33 điểm. Trước đó, Norwich City (2013/2014) và Wolverhampton Wanderers (2011/2012) cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.

Những con số này cho thấy Pochettino đang đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều so với nhiệm vụ vực dậy một đội bóng sa sút phong độ.

Theo mô hình dự báo của Opta trước khi Michael Carrick bị sa thải, khả năng Manchester United xuống hạng mùa này lên tới 20,9%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 3,6% được đưa ra trước khi mùa giải khởi tranh, tức tăng gần sáu lần.

Dù vậy, dự báo trên được thực hiện trước khi Pochettino được bổ nhiệm nên chưa tính đến những thay đổi có thể xuất hiện dưới thời HLV người Argentina.

Hàng thủ trở thành điểm yếu chí mạng

Phong độ trên sân của Manchester United càng khiến người hâm mộ lo lắng. Sau 10 vòng đấu, đội bóng ghi được 14 bàn nhưng để thủng lưới tới 19 lần, sở hữu hiệu số âm 5.

Khả năng ghi bàn không phải vấn đề duy nhất, điều đáng lo hơn là hàng phòng ngự Man United thiếu chắc chắn, thường xuyên đánh mất lợi thế và không thể duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Đây chính là bài toán cấp bách mà Pochettino phải giải quyết nếu muốn đưa Manchester United trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Pochettino đối mặt thử thách ngay trận ra mắt

Vị trí hiện tại của Manchester United gợi nhớ đến giai đoạn đen tối năm 1986. Trước thời điểm này, lần gần nhất Quỷ đỏ kết thúc một ngày thi đấu trong nhóm xuống hạng sau tháng 8 là tháng 10-1986, ngay trước khi Sir Alex Ferguson thay thế Ron Atkinson.

Mùa giải đó, Manchester United trải qua 28 ngày liên tiếp trong nhóm ba đội cuối bảng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Ferguson, họ vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.

Lần này, kỳ nghỉ quốc tế khiến Quỷ đỏ không thi đấu trở lại cho đến ngày 22-11. Điều đó đồng nghĩa đội bóng sẽ trải qua ít nhất 15 ngày trong khu vực xuống hạng, khoảng thời gian dài nhất kể từ năm 1986.

Pochettino dự kiến chính thức tiếp quản công việc từ ngày 18-11, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia Mỹ. Nhà cầm quân 54 tuổi vì thế chỉ có vài ngày chuẩn bị trước trận đấu đầu tiên, chuyến làm khách đầy áp lực trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22-11.

Thậm chí, Manchester United còn có nguy cơ bước vào trận đấu với vị trí cuối bảng, tùy thuộc kết quả những trận đấu trước đó của Sunderland và Crystal Palace.

Pochettino cần nhanh chóng đạt kết quả tích cực tại Man United. Ảnh: THX

Nhiệm vụ cấp bách: Ngăn Man United tiếp tục lao dốc

Pochettino được biết đến với khả năng phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng lối chơi giàu năng lượng và tổ chức pressing cường độ cao. Đây cũng là những phẩm chất Manchester United kỳ vọng ở tân HLV trưởng.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh, chiến lược gia người Argentina cần giải quyết những vấn đề căn bản: ổn định hàng phòng ngự, cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và biến sức mạnh tấn công thành những chiến thắng thực sự.

Manchester United vẫn còn 28 trận đấu để cứu vãn mùa giải. Khoảng thời gian ấy đủ để đội bóng thay đổi tình thế, nhưng không cho phép Pochettino chậm trễ.

Với một CLB từng thống trị bóng đá Anh, việc phải chiến đấu để trụ lại Premier League là kịch bản khó chấp nhận. Thống kê 41,5% chưa phải bản án dành cho Quỷ đỏ, nhưng rõ ràng là lời cảnh báo mà Pochettino không thể xem nhẹ.

Man United chưa đến mức phải nghĩ đến kịch bản xuống hạng, nhưng khởi đầu tệ hại cho thấy cuộc khủng hoảng tại Old Trafford nghiêm trọng hơn dự đoán. Pochettino không có nhiều thời gian để thử nghiệm, bởi nhiệm vụ cấp bách nhất là vá hàng thủ và khôi phục bản lĩnh cho Quỷ đỏ.

Nếu không nhanh chóng tạo ra chuyển biến, mùa giải này có thể trở thành một trong những chương đen tối nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

PHẠM QUANG