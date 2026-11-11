Messi trở lại Argentina: Khoảnh khắc lịch sử đang chờ đợi

Sau hơn hai thập niên thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, Lionel Messi đang đứng trước cơ hội trở lại quê nhà trong một hoàn cảnh chưa từng có.

Messi có thể trở về quê nhà Argentina thi đấu 1 trận đặc biệt. Ảnh: THX

Nếu kế hoạch giao hữu giữa Inter Miami và River Plate trở thành hiện thực, siêu sao người Argentina Lionel Messi sẽ lần đầu tiên thi đấu một trận cấp CLB trên chính quê hương mình.

Lionel Messi đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao mà một cầu thủ bóng đá có thể mơ ước. Thế nhưng, trong hành trình kéo dài hơn hai thập niên, vẫn còn một trải nghiệm đặc biệt mà Messi chưa từng có: thi đấu một trận cấp CLB tại Argentina.

Cuộc hội ngộ đặc biệt

Điều tưởng chừng rất bình thường đối với phần lớn cầu thủ Argentina lại trở thành một dấu mốc còn bỏ ngỏ trong sự nghiệp của Messi. Và cơ hội để anh hoàn thành điều đó có thể xuất hiện vào đầu năm 2027, khi Inter Miami được cho là đang lên kế hoạch thực hiện chuyến du đấu trước mùa giải tại Nam Mỹ.

Theo những thông tin đang được truyền thông Argentina đề cập, River Plate là một trong những đối thủ được lựa chọn cho trận giao hữu dự kiến tổ chức tại Buenos Aires. Sân vận động Monumental, nơi được xem là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Argentina, có thể trở thành địa điểm diễn ra cuộc hội ngộ đặc biệt này.

Nếu được xác nhận, trận đấu không đơn thuần là một cuộc so tài mang tính thương mại trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Đó còn là cơ hội để Messi trở lại với người hâm mộ quê nhà trong một vai trò hoàn toàn khác so với những lần xuất hiện trước đây.

Messi rời Argentina khi mới 13 tuổi để gia nhập học viện La Masia của Barcelona. Quyết định sang Tây Ban Nha đã mở ra hành trình đưa anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Sau đó, anh chuyển sang Paris Saint-Germain trước khi gia nhập Inter Miami, mở ra chương mới trong sự nghiệp tại Mỹ.

Dù đã thi đấu ở nhiều giải đấu và châu lục khác nhau, Messi chưa từng có cơ hội khoác áo một CLB chuyên nghiệp để thi đấu trên sân cỏ Argentina.

Đây là một chi tiết khá đặc biệt nếu nhìn vào tầm vóc và sức ảnh hưởng của cầu thủ này. Messi là biểu tượng của bóng đá Argentina, nhưng phần lớn sự nghiệp cấp CLB của anh lại gắn liền với những sân vận động ở bên ngoài quê hương.

Trong các giải đấu chính thức, Messi từng đối đầu với hai CLB Argentina là Estudiantes de La Plata và River Plate. Những cuộc chạm trán này đều diễn ra tại FIFA Club World Cup, khi anh còn khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, cả hai trận đấu đều diễn ra bên ngoài Argentina.

Messi cũng từng có những cuộc đối đầu với Boca Juniors trong các trận giao hữu trước mùa giải khi còn khoác áo Barcelona và Newell's Old Boys khi thi đấu cho Inter Miami. Nhưng những lần xuất hiện đó cũng không diễn ra trên sân cỏ quê nhà.

Messi có thể tạo nên một đêm khó quên ở quê nhà Argentina. Ảnh: THX

Monumental và cơ hội tạo ra 1 đêm khó quên

Chính vì vậy, cuộc đối đầu dự kiến với River Plate tại Monumental có ý nghĩa rất riêng. Đây có thể là lần đầu tiên Messi thi đấu một trận cấp CLB trên đất Argentina, điều mà anh chưa từng thực hiện kể từ khi rời quê hương ở tuổi thiếu niên.

Sân Monumental không phải địa điểm xa lạ với Messi. Đây là một trong những sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá Argentina, nơi từng chứng kiến nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia cũng như CLB River Plate.

Nếu Inter Miami đến đây thi đấu, Messi sẽ có cơ hội bước ra sân trong màu áo hồng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ Argentina.

Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc. Một cầu thủ đã dành phần lớn tuổi trẻ và sự nghiệp ở châu Âu, sau đó sang Mỹ thi đấu, nay có thể trở lại quê hương trong màu áo một đội bóng nước ngoài.

Đáng chú ý, Messi từng có những khoảnh khắc đặc biệt cùng đội tuyển Argentina tại quê nhà. Những lần trở về khoác áo đội tuyển của Messi luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Bởi vậy, nếu trận đấu với River Plate diễn ra, sự quan tâm dành cho Messi sẽ không chỉ đến từ những người yêu mến Inter Miami. Người hâm mộ River Plate, các CĐV trung lập và cả những người từng chứng kiến anh trưởng thành từ bóng đá Argentina đều có lý do để chờ đợi.

Một trận giao hữu có thể không mang ý nghĩa lớn về mặt thành tích, nhưng giá trị biểu tượng đôi khi còn vượt xa kết quả trên bảng tỷ số.

Điều Messi còn thiếu không phải là danh hiệu

Nhìn lại sự nghiệp của Messi, thật khó tìm ra một đỉnh cao nào anh chưa từng chạm đến. Anh đã vô địch World Cup, giành Copa America, thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm và tiếp tục tạo dấu ấn tại MLS.

Nhưng bóng đá không chỉ được tạo nên bởi những chiếc cúp hay các con số thống kê. Đôi khi, một khoảnh khắc mang giá trị tinh thần lại có sức nặng đặc biệt hơn cả một danh hiệu.

Việc Messi chưa từng thi đấu một trận cấp CLB tại Argentina là một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của anh. Người được hàng triệu người Argentina xem như biểu tượng bóng đá lại chưa có dịp bước ra sân trong màu áo một CLB chuyên nghiệp ngay trên quê hương mình.

Nếu cuộc đối đầu với River Plate được tổ chức, Messi sẽ có cơ hội khép lại khoảng trống đặc biệt ấy. Monumental có thể trở thành sân khấu của một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc, nơi người hâm mộ được chứng kiến một trong những huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới trở về.

Messi từng rời Argentina khi còn là một cậu bé với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn hai thập niên sau, anh trở lại với tư cách nhà vô địch World Cup và một huyền thoại đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá.

Có những hành trình trở về không cần thêm một danh hiệu để trở nên trọn vẹn. Với Messi, nếu trận đấu tại Monumental thành hiện thực, đó có thể là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở chặng cuối sự nghiệp.

Bởi sau tất cả những vinh quang đã đạt được, điều đặc biệt nhất đôi khi chỉ đơn giản là được trở về và chơi bóng trên chính quê hương mình.

PHẠM QUANG