Messi đi vào lịch sử MLS

Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Chiếc giày vàng MLS (MLS Golden Boot) trong 2 mùa giải liên tiếp, sau khi tiền đạo của Inter Miami khép lại mùa giải chính thức 2026 của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với thành tích dẫn đầu giải đấu: 26 bàn thắng.

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên giành Chiếc giày vàng MLS trong 2 mùa giải liên tiếp. Ảnh: THX

Lionel Messi là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử đạt thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất tại MLS trong hơn một mùa giải chính thức. 26 bàn thắng mùa này được anh thực hiện sau 31 lần ra sân, trong đó có 29 trận xuất phát từ đầu. Siêu sao 39 tuổi - người vừa giã từ đội tuyển quốc gia Argentina vào tháng trước - còn có thêm 17 pha kiến ​​tạo, nâng tổng số lần trực tiếp tham gia vào các bàn thắng lên con số 43, cao nhất toàn giải đấu.

Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải chính thức vào rạng sáng ngày 8-11, Messi không ghi thêm bàn thắng nào. Inter Miami đã để đối thủ Charlotte FC san bằng cách biệt 3 bàn sau hiệp một, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Dù vậy, Messi vẫn kết thúc mùa giải với cách biệt 4 bàn so với người xếp ngay sau là tiền đạo người Croatia Petar Musa (đang khoác áo FC Dallas). Tiền đạo Sam Surridge của Nashville SC đứng thứ 3 với 21 bàn thắng, sau khi lập cú đúp ở vòng đấu cuối cùng.

Trước đó, Messi đã giành Chiếc giày vàng năm 2025 với 29 bàn thắng chỉ sau 28 trận đấu. Những màn trình diễn ấn tượng đó đã mang về cho anh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (MVP) năm 2025. Hiện tại, anh vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp tục giành danh hiệu này trong năm 2026. Nếu được vinh danh một lần nữa, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS 3 lần giành giải MVP (trước đó anh cũng đã nhận danh hiệu này vào năm 2024 - mùa giải trọn vẹn đầu tiên của anh tại Inter Miami).

Những đóng góp của Messi trong năm nay đã giúp Inter Miami kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông (Eastern Conference), qua đó giành quyền vào vòng play-off và sở hữu tấm vé tham dự giải CONCACAF Champions Cup sắp tới - lần thứ 4 liên tiếp đội bóng góp mặt tại sân chơi này.

Tuy nhiên, Messi và đồng đội chứng kiến kỷ lục điểm số trong một mùa giải MLS của mình bị Nashville SC vượt qua, đạt mốc 77 điểm nhờ chiến thắng trước FC Cincinnati vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải chính thức. Trước trận đấu cuối cùng, Nashville đang có cùng 74 điểm với thành tích lịch sử mà Inter Miami từng đạt được vào năm 2024.

Bên cạnh đó, Nashville còn thiết lập các kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất (23), số trận thua ít nhất (3), số bàn thua ít nhất (25) và số trận thắng trên sân nhà nhiều nhất (15). Họ cũng san bằng kỷ lục về số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với 17 trận.

Với thành tích áp đảo trên sân nhà (15 thắng, 0 thua, 2 hòa) cùng hiệu số bàn thắng bại là 48-14, CLB này sẽ nắm giữ lợi thế trong suốt giai đoạn play-off MLS.

LINH SƠN