Tuyển Indonesia lên kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2030

HLV John Herdman chia sẻ về trại huấn luyện của đội tuyển Indonesia tại Bali: Tăng cường chiều sâu đội hình và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030.

HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia. ẢNH: ANH KHOA

HLV trưởng John Herdman cho biết đội tuyển Indonesia sẽ tổ chức đợt tập huấn kéo dài một tuần tại Bali trong dịp FIFA Days tháng 11-2026, nhằm tăng cường chiều sâu đội hình và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Indonesia sẽ có trận giao hữu với Jordan tại thủ đô Amman (Jordan) vào ngày 13-11-2026. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định hủy trận đấu do tình hình an ninh tại Trung Đông diễn biến căng thẳng.

Theo tờ Bola (Indonesia), sau khi thay đổi kế hoạch, PSSI đã liên hệ với đội Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm đối thủ thay thế, nhưng chưa nhận được phản hồi xác nhận. Trước tình hình này, ban huấn luyện Indonesia quyết định chuyển sang phương án tổ chức trại huấn luyện kéo dài 7 ngày tại Bali, trong thời gian FIFA Days từ ngày 9 đến 17-11-2026.

Quyết định điều chỉnh kế hoạch tập trung của Indonesia còn liên quan đến việc thay đổi lịch tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 1 và 2-2027, nhưng đã được dời sang khoảng thời gian từ tháng 12-2027 đến tháng 1-2028.

Giải thích về quyết định này, HLV John Herdman của tuyển Indonesia cho biết: “Sau khi Asian Cup được điều chỉnh lịch thi đấu, đồng thời xét đến tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, chúng tôi quyết định không tiếp tục kế hoạch thi đấu đã được chuẩn bị trước đó tại khu vực này”.

Nhà cầm quân người Canada nhấn mạnh đợt tập huấn tại Bali sẽ được tận dụng để xây dựng lực lượng và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn của đội tuyển Indonesia.

“Chúng tôi sẽ tận dụng FIFA Days tháng 11-2026 để tổ chức trại huấn luyện kéo dài 7 ngày tại Bali. Mục tiêu của đợt tập trung là tăng cường chiều sâu đội hình và tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030”, ông Herdman chia sẻ.

Theo kế hoạch, vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 9-2027. Vì vậy, đợt tập trung tại Bali được xem là bước chuẩn bị quan trọng để ban huấn luyện Indonesia rà soát lực lượng, đánh giá các cầu thủ và xây dựng đội hình hướng đến chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới.

PHẠM QUANG