Tuyển thủ Indonesia đi vào lịch sử Đông Nam Á ở Champions League

Hậu vệ Calvin Verdonk của Indonesia trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ra sân thi đấu tại Champions League, trong trận Lille thua chủ nhà Arsenal tỷ số 0-3 thuộc lượt trận thứ 2 giai đoạn phân hạng mùa giải 2026-2027, rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam).

Tuyển thủ Indonesia Calvin Verdonk (số 17) thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Khi Lille đã bị dẫn trước 3 bàn ở phút 76, ban huấn luyện của đại diện nước Pháp đưa Calvin Verdonk vào sân thay cho Romain Perraud. Dù chỉ có khoảng 12 phút thi đấu, sự xuất hiện của hậu vệ 29 tuổi vẫn đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.

Theo thống kê được truyền thông Indonesia dẫn lại, Verdonk chạm bóng 16 lần, thực hiện 3 pha tắc bóng và thắng 3 trong bốn tình huống tranh chấp tay đôi. Anh góp phần giúp Lille không để thủng lưới thêm trong những phút cuối trận.

Trước đó, Verdonk không được sử dụng ở trận mở màn Champions League mùa này, khi Lille thua Real Betis 2-3. Vì vậy, cuộc đối đầu Arsenal là lần đầu tiên hậu vệ người Indonesia được trải nghiệm sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Verdonk sinh năm 1997 tại Hà Lan, có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ. Anh từng khoác áo đội tuyển U17 Hà Lan trước khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào tháng 4-2024. Sau đó 2 tháng, Verdonk có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong cuộc đối đầu Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Kể từ đó, anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển xứ vạn đảo, vừa cùng thầy trò HLV John Herdman đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà.

Ở cấp CLB, Verdonk gia nhập Lille năm 2025 và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Việc được thi đấu tại Ligue 1 tạo điều kiện để hậu vệ này tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao và góp mặt ở Champions League. Năm ngoái, tuyển thủ Indonesia cũng từng tham dự ở hạng đấu thấp hơn là Europa League.

Còn thất bại trước Arsenal khiến Lille tiếp tục gặp khó khăn sau 2 lượt trận đầu tiên và có nguy cơ sớm kết thúc hành trình sau giai đoạn phân hạng Champions League.

HỮU THÀNH