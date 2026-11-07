HLV Klopp lý giải lựa chọn Stegen bắt chính ở tuyển Đức

HLV Jurgen Klopp sau khi công bố danh sách triệu tập đội tuyển Đức cho các trận đấu sắp tới tại Nations League gặp Serbia và Hà Lan, cũng đã khẳng định thủ môn Marc-Andre ter Stegen là lựa chọn số 1 trong khung thành.

Marc-Andre ter Stegen trong màu áo đội tuyển Đức. Ảnh: THX

Tiền đạo Karim Adeyemi của Barcelona không có tên trong danh sách, nhưng thủ môn Marc-Andre ter Stegen - người đang được Barcelona cho mượn đến Ajax Amsterdam - đã được chọn và sẽ đảm nhận vị trí thủ môn số 1 của tuyển Đức.

Trong buổi họp báo, Klopp đã chia sẻ về thủ thành 34 tuổi này: “Marc đang có một mùa giải tuyệt vời tại Amsterdam. Rất may là 2 thủ môn còn lại (Alexander Nubel và Jonas Urbig) cũng đang thể hiện phong độ rất tốt. Chúng tôi bước vào các trận đấu tới với Marc là thủ môn số 1”.

Klopp giải thích: “Vấn đề không nằm ở việc ai đang thực hiện những pha cứu thua xuất sắc hơn ở một thời điểm cụ thể nào đó, bởi một thủ môn cần mang lại sự ổn định và sự tự tin vững chắc. Yêu cầu tiên quyết đối với một thủ môn là phải đảm bảo bóng không lọt vào lưới. Đó là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, còn nhiều khía cạnh khác cũng quan trọng không kém: Thủ môn đó có thể điều tiết lối chơi như thế nào, kể cả khi đội nhà đang kiểm soát bóng? Họ xử lý các tình huống ra sao? Và khi đội bóng áp dụng chiến thuật phòng ngự dâng cao, thủ môn đó có thể sớm nhận diện các tình huống để chủ động tham gia phòng ngự ở khu vực xa khung thành hay không?”.

Sau khi bình phục chấn thương từng khiến anh phải bỏ lỡ World Cup 2026, Ter Stegen đã được ra sân thường xuyên hơn trong mùa giải này tại Ajax. Klopp nhấn mạnh thêm: “Nói một cách đơn giản, đó là việc biết khi nào cần băng ra để hóa giải nguy hiểm, không phải là cố gắng rê dắt bóng, mà dứt khoát phá bóng giải nguy. Tất cả những yếu tố này đều là một phần trong công việc của một thủ môn. Marc là người giàu kinh nghiệm nhất ở vị trí này”.

Đức hiện đứng thứ 3 tại Bảng 2, League A của UEFA Nations League với 5 điểm sau 4 lượt trận, kém 3 điểm so với hai đội dẫn đầu là Hà Lan và Hy Lạp - những đội đều đang có 8 điểm. Serbia hiện xếp cuối bảng và chưa giành được điểm nào. Với việc chỉ 2 đội đứng đầu mới giành quyền vào tứ kết, thầy trò Klopp đang đối mặt với thử thách lớn khi mới chỉ có duy nhất một chiến thắng sau 4 trận đầu tiên. Đức đã hòa 1-1 với Hà Lan, để thua 0-1 trên sân nhà trước Hy Lạp, thắng Serbia 2-0, và sau đó bị cầm hòa không bàn thắng tại Thessaloniki.

Ngay cả khi giành chiến thắng cả 2 trận đấu còn lại, Đức vẫn chưa chắc chắn có được tấm vé vào tứ kết, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào diễn biến ở các trận đấu khác trong bảng.

LINH SƠN