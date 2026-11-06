HLV Tuchel gọi anh em nhà Bellingam lên tuyển Anh, ngó lơ Cole Palmer

Đợt tập trung cuối cùng trong năm 2026 của Tam sư cho hai trận Nations League gặp Croatia và Tây Ban Nha ghi dấu hàng loạt quyết định táo bạo, thậm chí gây sốc từ HLV Tuchel.

Jobe Bellingham trong màu áo vàng Dortmund. Ảnh THX

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách 25 tuyển thủ công bố tại sân Wembley chính là sự vắng mặt của Cole Palmer. Dù tiền đạo 24 tuổi đang có phong độ ấn tượng tại Chelsea với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo, ông Tuchel vẫn quyết định gạch tên anh.

Theo báo chí Anh, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Palmer liên tục xin rút lui khỏi các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 vì lý do chấn thương nhưng sau đó vẫn đá cho CLB.

Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh quyết định này hoàn toàn mang tính chuyên môn. Theo HLV Tuchel, việc vắng mặt ở các đợt tập trung kéo dài đồng nghĩa với việc cầu thủ tự tước đi cơ hội chứng tỏ bản thân. Ban huấn luyện quyết định đặt trọn niềm tin vào những cái tên đã cống hiến và thể hiện tinh thần tập thể xuất sắc trong đợt hội quân vừa qua.

Trái ngược với Palmer, đợt tập trung chứng kiến cột mốc lịch sử khi hai anh em nhà Bellingham cùng góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Jobe Bellingham, tiền vệ 21 tuổi thi đấu ấn tượng tại Dortmund, đã lên tuyển lần đầu tiên.

Lần gần nhất bóng đá Anh chứng kiến hai anh em ruột cùng khoác áo "Tam Sư" là trường hợp của Nathaniel và Trevoh Chalobah, hay xa hơn là anh em nhà Neville và nhà Charlton.

Bên cạnh Jobe Bellingham, HLV Tuchel trao cơ hội cho tiền vệ 19 tuổi Josh King của Fulham. Nhờ sự vắng mặt của Alex Scott do chấn thương và thẻ phạt của Myles Lewis-Skelly, tuyến giữa tuyển Anh có sự bổ sung tươi mới. Sự trở lại của Ben White và Declan Rice từ Arsenal giúp chiều sâu đội hình được củng cố trong bối cảnh Bukayo Saka và Marcus Rashford chấn thương, còn Phil Foden hay Kobbie Mainoo không được lựa chọn.

Tuyển Anh hiện đứng thứ hai tại Bảng A3 Nations League. Một chiến thắng trước Croatia tại Wembley hoặc kết quả có lợi trước Tây Ban Nha tại Madrid sẽ giúp thầy trò HLV Tuchel giành vé vào tứ kết. HLV Tuchel khẳng định mục tiêu hàng đầu là chiếm vị trí nhất bảng.

Đợt tập trung này cũng hướng về cột mốc lịch sử của đội trưởng Harry Kane. Tiền đạo vừa giành Quả bóng vàng chạm mốc 126 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận gặp Croatia, chính thức xô đổ kỷ lục số lần ra sân mọi thời đại của bóng đá Anh.

HỒ VIỆT