HLV Klopp triệu tập lại Fullkrug, lần đầu gọi Mohya vào đội tuyển Đức

HLV trưởng đội tuyển Đức Jurgen Klopp đã quyết định triệu tập lại tiền đạo Niclas Fullkrug, và lần đầu tiên điền tên cầu thủ trẻ Wael Mohya vào danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho các trận đấu mang tính quyết định tại UEFA Nations League gặp Serbia và Hà Lan.

Đội tuyển Đức dưới quyền Jurgen Klopp vẫn đang ở giai đoạn đầu hoàn thiện. Ảnh: THX

Sau khi từng triệu tập tới 44 cầu thủ trong đợt tập trung tháng 9 và tháng 10, chiến lược gia 59 tuổi đã thu gọn đáng kể danh sách lần này, trong bối cảnh tuyển Đức đang nỗ lực cải thiện vị trí tại bảng A2.

Fullkrug, 33 tuổi, trở lại đội tuyển quốc gia lần đầu tiên kể từ tháng 9-2025, sau khi ghi 9 bàn thắng chỉ trong 8 lần ra sân tại Bundesliga cho Werder Bremen mùa này. Tiền vệ tấn công Wael Mohya của Borussia Monchengladbach - người sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 12 tới - lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi đã có 23 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng tại Bundesliga.

Hậu vệ Finn Jeltsch (Stuttgart) và tiền vệ Brajan Gruda (Leipzig) tiếp tục có cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia, sau khi từng được triệu tập trước đó nhưng chưa có dịp ra sân. Thủ môn Jonas Urbig cùng các cầu thủ Said El Mala, Philipp Treu, Derry Scherhant và Younes Ebnoutalib tiếp tục góp mặt sau khi đã có màn ra mắt đội tuyển dưới thời ông Klopp.

HLV Klopp bày tỏ sự hài lòng trước sự cạnh tranh vị trí trong đội hình sau khi đã thử nghiệm với một danh sách mở rộng trước đó: “Tôi thực sự mong chờ 2 trận đấu sắp tới. Đội hình hiện tại là sự kết hợp thú vị giữa những cầu thủ rất trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm. Khi sở hữu càng nhiều nhân tố chất lượng, các quyết định lựa chọn nhân sự càng trở nên khó khăn hơn, tất nhiên là theo nghĩa tích cực”.

Trong khi đó, bộ đôi của Bayern Munich là Serge Gnabry và Jamal Musiala vắng mặt do chấn thương, còn hậu vệ David Raum (Leipzig) không được triệu tập lần này. Toàn đội sẽ tập trung tại Herzogenaurach vào ngày 9-11, trước khi có chuyến làm khách đến sân Serbia tại Belgrade vào ngày 13-11, và tiếp đón Hà Lan tại Sân vận động Olympic ở Berlin sau đó 3 ngày.

Đức hiện đứng thứ 3 tại Bảng 2, League A của UEFA Nations League với 5 điểm sau 4 lượt trận, kém 3 điểm so với hai đội dẫn đầu là Hà Lan và Hy Lạp - những đội đều đang có 8 điểm. Serbia hiện xếp cuối bảng và chưa giành được điểm nào.

Với việc chỉ 2 đội đứng đầu mới giành quyền vào tứ kết, thầy trò Klopp đang đối mặt với thử thách lớn khi mới chỉ có duy nhất một chiến thắng sau 4 trận đầu tiên. Đức đã hòa 1-1 với Hà Lan, để thua 0-1 trên sân nhà trước Hy Lạp, thắng Serbia 2-0, và sau đó bị cầm hòa không bàn thắng tại Thessaloniki.

Ngay cả khi giành chiến thắng cả 2 trận đấu còn lại, Đức vẫn chưa chắc chắn có được tấm vé vào tứ kết, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào diễn biến ở các trận đấu khác trong bảng.

LINH SƠN