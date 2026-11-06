CONCACAF công bố thể thức mới cho Gold Cup từ năm 2027

Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã công bố những thay đổi về thể thức của Gold Cup (Cúp Vàng) - giải vô địch cấp châu lục do tổ chức này quản lý - nhằm mang đến những cặp đấu kịch tính hơn ngay từ giai đoạn đầu của giải.

Bắt đầu từ kỳ giải năm 2027, Gold Cup sẽ không còn áp dụng thể thức truyền thống 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, mà chuyển sang cấu trúc mới với 2 bảng mỗi bảng 8 đội. Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch CONCACAF kiêm Phó Chủ tịch FIFA Victor Montagliani cho biết: “Gold Cup là giải đấu hàng đầu dành cho các đội tuyển quốc gia nam trong khu vực của chúng ta. Chúng tôi rất hào hứng với những gì mà thể thức mới này sẽ mang lại cho vòng bảng”.

Thể thức này có nhiều điểm tương đồng với “mô hình Thụy Sĩ” (Swiss Model) hiện đang được áp dụng tại UEFA Champions League - một cấu trúc được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đối đầu giữa những đội bóng tên tuổi diễn ra sớm hơn ngay từ vòng đầu.

Trước đây, 2 đội tuyển mạnh nhất khu vực là Mexico và Mỹ thường chỉ gặp các đối thủ yếu hơn ở vòng bảng. Với thể thức mới, họ hoàn toàn có thể chạm trán nhau hoặc đối đầu với các đội tuyển hàng đầu khác ngay từ giai đoạn này. Thay vì chỉ thi đấu 3 trận như trước, mỗi đội tuyển tham dự sẽ chơi 4 trận tại vòng bảng. CONCACAF cho biết, một hệ thống xếp hạng được thiết lập sẵn sẽ đảm bảo mỗi đội đối đầu với các đối thủ đa dạng trong 4 trận đấu đó.

Montagliani chia sẻ thêm: “Người hâm mộ muốn chứng kiến ​​những đội tuyển xuất sắc nhất khu vực tranh tài với nhau, và thể thức này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn để những cuộc đối đầu đó diễn ra sớm hơn. Đồng thời, mỗi trận đấu đều sẽ trở nên quan trọng, khi các đội phải đối mặt với những đối thủ cân sức và cạnh tranh quyết liệt để giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Chúng tôi tin thay đổi này sẽ giúp Gold Cup trở nên cạnh tranh và kịch tính hơn, từ trận mở màn cho đến tận trận chung kết”.

Bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp - giai đoạn vẫn giữ nguyên thể thức loại trực tiếp một trận như truyền thống. Giải Gold Cup 2027 sẽ khởi tranh vào ngày 17-6 và khép lại bằng trận chung kết vào ngày 11-7. Quốc gia đăng cai giải đấu vẫn chưa được công bố, mặc dù kể từ năm 1991 đến nay, tất cả các kỳ tổ chức giải đấu này đều diễn ra tại Mỹ (hoặc do Mỹ đồng đăng cai).

15 trong số 16 đội tham dự Gold Cup kỳ tới sẽ được xác định thông qua giải CONCACAF Nations League 2026-27 và vòng loại Gold Cup. Saudi Arabia, với tư cách là quốc gia khách mời, sẽ là đội thứ 16 góp mặt. Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 8-4.

Mexico, đội đã giành chức vô địch 2 kỳ liên tiếp, hiện đang là đương kim vô địch Gold Cup sau khi đánh bại Mỹ với tỷ số 2-1 trong trận chung kết năm 2025.

LINH SƠN