Hy vọng Ronaldo sang MLS, tái hợp Messi

Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Messi tại MLS trước khi giải nghệ. Ảnh: THX

Theo Hector Herrera, sự xuất hiện của hai siêu sao hàng đầu thế giới trong cùng một giải đấu sẽ là điều đặc biệt đối với người hâm mộ. Việc Cristiano Ronaldo kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha đã làm dấy lên những đồn đoán về chặng đường tiếp theo của tiền đạo này. Trong số những người mong muốn Ronaldo chuyển đến MLS có Hector Herrera, tiền vệ người Mexico hiện khoác áo Houston Dynamo.

Herrera từng có cơ hội đối đầu với Ronaldo tại Champions League khi còn thi đấu cho Porto và Atletico Madrid. Tiền vệ này không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

"Không cần nhiều lời để miêu tả một cầu thủ có sự nghiệp như anh ấy. Thật vinh dự khi được thi đấu cùng anh ấy và sống trong cùng thời đại với anh ấy", Herrera chia sẻ trong buổi họp báo của Houston Dynamo.

Sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho Ronaldo

Không chỉ dành sự tôn trọng cho Ronaldo, Herrera còn hy vọng tiền đạo này sẽ có ngày đặt chân đến MLS, đặc biệt trong bối cảnh Messi đang thi đấu tại giải đấu của Mỹ.

"Tôi hy vọng Ronaldo có thể đến và chơi bóng ở đây. Sẽ thật tuyệt vời nếu Cristiano Ronaldo góp mặt tại MLS, nhất là khi Messi cũng đang thi đấu ở đây. Tôi nghĩ mọi người đều yêu thích viễn cảnh hai cầu thủ đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp của mình cùng xuất hiện tại một giải đấu", Herrera nói.

Dù vậy, mong muốn của tiền vệ người Mexico hiện vẫn chỉ dừng lại ở hy vọng. Ronaldo còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 và chưa có dấu hiệu cho thấy anh muốn rời Saudi Arabia. Vì thế, khả năng CR7 chuyển đến MLS trong tương lai gần vẫn khá mong manh.

Hãy tận hưởng, đừng so sánh

Herrera cũng nhấn mạnh người hâm mộ không nên quá sa đà vào cuộc tranh luận xem ai xuất sắc hơn giữa Ronaldo và Messi. Theo tiền vệ 36 tuổi, cả hai đều là những cầu thủ đặc biệt và xứng đáng được trân trọng vì những đóng góp cho bóng đá thế giới.

"Như tôi vẫn thường nói, không cần phải so sánh họ. Chúng ta nên tận hưởng những màn trình diễn của họ. Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc mà chúng ta rất may mắn khi được chứng kiến và đối đầu", Herrera chia sẻ.

Từng có cơ hội thi đấu và đối đầu với cả hai siêu sao, Herrera hiểu rõ giá trị của những cầu thủ như Ronaldo và Messi. Với anh, sự nghiệp cùng những đóng góp của họ đã đủ để được ghi nhận mà không cần phải liên tục đặt lên bàn cân so sánh.

PHẠM QUANG