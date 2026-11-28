Cựu tiền đạo Carlos Tevez đang ấp ủ giấc mơ tái hợp Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở trận đấu tri ân anh tại Argentina vào ngày 20-12. Trong khi Messi xác nhận sẽ tham gia, thì Ronaldo vẫn chưa có động thái nào trước kế hoạch táo bạo này.

Carlos Tevez ấp ủ giấc mơ tái hợp Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ảnh: THX

Carlos Tevez, 42 tuổi, sẽ tổ chức trận đấu tri ân sự nghiệp bóng đá của mình, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20-12 tại La Bombonera. Đây là sân vận động mang tính biểu tượng của Boca Juniors, CLB thời thơ ấu và cũng là nơi Tevez kết thúc sự nghiệp vào năm 2022. Giữa quãng thời gian đó, Tevez đã tạo lập sự nghiệp lẫy lừng tại châu Âu khi thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Man United, Man City và Juventus. Trong sự nghiệp quốc tế, Tevez đã có 76 lần khoác áo đội tuyển Argentina, ghi được 13 bàn thắng và giành HCV tại Thế vận hội 2004.

Giờ đây, Tevez đang ấp ủ một kế hoạch lớn cho trận đấu vinh danh mình, khi đã gửi lời mời đến 2 cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tevez và Messi từng sát cánh trong màu áo đội tuyển Argentina từ năm 2005 đến 2015, cùng nhau tranh tài tại 2 kỳ World Cup 2006 và 2010. Trong khi sự góp mặt của Messi đã được xác nhận, thì Tevez vẫn đang nỗ lực thuyết phục người đồng đội cũ tại Man United là Ronaldo cùng đến Argentina.

Những ngôi sao khác tham gia trận đấu tri ân Tevez còn có Rio Ferdinand (đồng đội cũ tại Man United), Sergio Aguero (đối tác trên hàng công tại Man City và tuyển Argentina), Martin Palermo (đồng đội cũ ở Boca Juniors), thủ môn Gianluigi Buffon - người từng là đội trưởng của Tevez tại Juventus…

Các hoạt động kỷ niệm không chỉ gói gọn trên sân cỏ. Tevez đã lên một lịch trình mang đậm dấu ấn cá nhân dành cho những vị khách nổi tiếng của mình. Một trong những kế hoạch đáng chú ý nhất là đưa các siêu sao tầm cỡ thế giới này đến Fuerte Apache - khu phố đầy khắc nghiệt nơi Tevez lớn lên, và cũng là nơi anh có được biệt danh nổi tiếng của mình. Cựu tiền đạo này muốn bạn bè hiểu rõ cội nguồn thành công của anh, cũng như trải nghiệm môi trường đã tôi luyện nên tinh thần chiến đấu kiên cường của anh trên sân cỏ.

“Vào ngày 17-12, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc tối trang trọng tại Usina del Arte. Đến ngày 18, tôi dự định đưa họ đi đá một trận giao hữu tại khu phố, một trận đấu nhỏ ở Fuerte Apache. Để họ biết tôi xuất thân từ đâu. Ở Anh, ở Italy, hay bất cứ nơi nào tôi từng đặt chân đến, mọi người đều gọi tôi là "Apache". Họ không gọi tôi là Carlitos, Carlos hay Tevez, mà chỉ gọi là Apache thôi”, Tevez tiết lộ.

LINH SƠN