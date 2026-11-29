Thông tin tiền vệ Rodri bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân là cú hích tinh thần quan trọng đối với Barcelona, ​​xét đến tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của nhà vô địch World Cup này kể từ khi anh chuyển đến từ Man City.

Rodri bình phục chấn thương là cú hích tinh thần quan trọng đối với Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona vừa đón nhận tin vui trước trận gặp Deportivo khi tiền vệ trụ cột Rodri đã trở lại đội hình. Ngôi sao 30 tuổi, tân binh gia nhập đội vào mùa hè này, từng dính chấn thương trong trận gặp Aston Villa khiến anh bỏ lỡ các cuộc đối đầu với Atletico Madrid, Villarreal và gần đây nhất là Sabah FK.

Tuy nhiên, sau khi trở lại tập luyện cùng toàn đội vào thứ Sáu, anh đã được xác nhận hoàn toàn bình phục và có tên trong danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tại La Liga vào Chủ nhật.

Dù sự vắng mặt của Rodri không ngăn cản Barcelona giành chiến thắng, các số liệu cho thấy đội bóng đã đánh mất phần nào khả năng kiểm soát và sự mượt mà trong lối chơi - những đặc điểm gắn liền với triết lý của HLV Hansi Flick. Khi có Rodri trên sân, Barcelona thực hiện trung bình 702,79 đường chuyền mỗi trận, so với 626,5 đường chuyền khi anh vắng mặt. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng cải thiện, tăng từ 89,78% lên 90,43%.

Các con số cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Rodri chỉ ưu tiên những đường chuyền an toàn sang ngang thay vì triển khai bóng tấn công. Với sự góp mặt của chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng 2024, Barcelona thực hiện trung bình 71,36 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân đối phương, so với 59,5 đường chuyền khi không có anh. Sự khác biệt cũng thể hiện rõ ở các đường chuyền vào vòng cấm, với con số tương ứng là 24,36 và 19,25.

Quan trọng hơn, đội bóng xứ Catalan đạt độ chính xác cao hơn đáng kể trong các pha đưa bóng vào vòng cấm. Tỷ lệ thành công tăng từ 38,96% khi thiếu Rodri lên 51,61% khi anh góp mặt trên sân. Các chỉ số tấn công cũng cho thấy xu hướng tương tự: Barcelona ghi trung bình 3,79 bàn mỗi trận khi có tiền vệ này, so với 3,25 bàn trong những trận anh vắng mặt. Họ cũng đạt tỷ lệ giữ sạch lưới cao hơn, với 28,57% so với 25%.

HLV Flick đã nhiều lần nhấn mạnh khả năng kiểm soát trận đấu và nâng tầm các đồng đội xung quanh của Rodri. Tầm ảnh hưởng cùng sự điềm tĩnh mà anh mang lại trên sân đã được thể hiện rõ nét trong vài trận đấu gần đây, khi anh không thể góp mặt.

2 trong số 3 trận đấu mà Rodri vắng mặt kể từ khi dính chấn thương, trước Atletico Madrid và Villarreal, Barcelona đều rơi vào thế bị dẫn bàn trước. Những trận đấu này bộc lộ những thời điểm mà nhà đương kim vô địch La Liga thiếu đi sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát vốn là những phẩm chất Rodri thường mang lại cho khu trung tuyến.

Vì vậy, sự trở lại của anh trong đội hình trước các trận đấu quan trọng gặp Deportivo, Atletico Madrid và Man City chính là cú hích lớn đối với HLV Flick và Barcelona.

LINH SƠN