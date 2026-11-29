Ramon Sosa đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp 2, giúp Palmeiras giành chiến thắng 1-0 trước Estudiantes trong trận chung kết Copa Libertadores, qua đó lần thứ 4 trong lịch sử lên ngôi tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất Nam Mỹ.

Các cầu thủ Palmeiras ăn mừng chiến thắng. Ảnh: THX

Palmeiras phá vỡ thế bế tắc ở phút 52, sau quãng thời gian đầu trận diễn ra tẻ nhạt và thiếu vắng các cơ hội tại sân vận động Centenario (Uruguay), khi Arthur Gabriel khéo léo khống chế đường chuyền dài từ Marlon Freitas rồi đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Jhon Arias. Tiền vệ người Colombia đánh đầu chuyền bóng đến đúng tầm di chuyển của Sosa, cầu thủ này tung cú dứt điểm ngay lập tức từ rìa khu vực 5m50, khiến thủ thành Fernando Muslera hoàn toàn bất lực.

Bàn thắng này buộc đại diện đến từ Argentina phải đẩy cao đội hình, trong đó Guido Carrillo đã có một cú vô lê đầy kỹ thuật, buộc thủ môn Carlos Miguel phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Cơ hội rõ rệt nhất của Estudiantes đến ở phút 74, khi Miguel phản xạ nhanh nhạy để cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần của Edwuin Cetre ngay sát cột dọc.

Trong khoảng thời gian còn lại, Palmeiras phòng ngự kiên cường để bảo toàn chiến thắng, qua đó giành danh hiệu Copa Libertadores thứ 3 trong vòng 7 năm dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Abel Ferreira. Chiến thắng này đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp một CLB của Brazil lên ngôi tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất Nam Mỹ.

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng dù chuyện gì xảy ra, đừng để nỗi sợ chiến thắng lớn hơn khát khao giành chiến thắng”, HLV Ferreira chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu - một lời nhắc nhở về thất bại 0-1 của đội trước Flamengo trong trận chung kết năm ngoái, “Chính trong những khoảnh khắc chịu áp lực và căng thẳng, các cầu thủ đẳng cấp mới thể hiện được khả năng duy trì phong độ ổn định. Hôm nay, họ vẫn chơi như mọi khi: đá bóng, giữ kỷ luật, cạnh tranh sòng phẳng và không hề e ngại”.

Trong khi, HLV Alexander Medina của Estudiantes cho biết ông không có gì để trách móc các học trò - những người đã rất nỗ lực với hy vọng mang về danh hiệu Libertadores thứ 5 cho CLB, và là đầu tiên kể từ năm 2009. “Kết quả hôm nay không đứng về phía chúng tôi, nhưng nhìn vào màn trình diễn trên đấu trường quốc tế, có thể thấy rằng chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng để góp mặt ở những trận cầu như thế này thường xuyên hơn”, vị chiến lược gia người Uruguay chia sẻ, “Dù không thể mang đến chiến thắng hay chức vô địch cho người hâm mộ, nhưng điều đáng quý nhất mà tôi ghi nhận được chính là sự tận hiến, thái độ thi đấu và tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng”.

Trước đó, Palmeiras từng lên ngôi vào các năm 1999, 2020 và 2021. Với kết quả này, Palmeiras nhận được 25 triệu USD cùng một suất tham dự giải Intercontinental Cup của FIFA, khởi tranh từ ngày 9-12 tại Qatar. Vào năm tới, họ sẽ đối đầu với nhà vô địch Copa Sudamericana là Boca Juniors để tranh danh hiệu Recopa Sudamericana.

HLV Ferreira hiện đã giành được 12 danh hiệu cùng Palmeiras - thành tích tốt nhất đối với bất kỳ nhà cầm quân nào trong lịch sử CLB.

Với chiến thắng hôm thứ Bảy, các đội bóng Brazil đã nâng tổng số danh hiệu giành được lên con số 26, vượt qua Argentina một danh hiệu.

Sân vận động Centenario, nơi được FIFA công nhận là di tích lịch sử của bóng đá thế giới, sẽ bắt đầu được cải tạo từ năm tới để chuẩn bị đăng cai trận khai mạc World Cup 2030. Trận đấu đó sẽ diễn ra đúng một thế kỷ sau khi Uruguay tổ chức kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

LINH SƠN