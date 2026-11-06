Tiễn biệt Jesus de Miguel: Giấc mơ đẹp khép lại ở tuổi 30

Chỉ có 3.587 người sống trong ngôi làng của gia đình anh, nhưng những con phố hẹp của Navahermosa chưa bao giờ đông hơn thế , và cũng chưa bao giờ xót xa đến thế.

Các trận đấu tại Champions League tưởng nhớ Jesus de Miguel. Ảnh THX

Chiều 5-11-2026, bóng đá Tây Ban Nha cùng nhau cúi đầu tiễn biệt Jesus de Miguel Alameda, "Demi", tiền đạo của Tenerife, người ra đi ở tuổi 30 sau một pha va chạm trên sân cỏ.

Một buổi chiều không ai muốn nhớ

Đoàn đưa tang chậm rãi đi từ nhà tang lễ đến nhà thờ San Miguel Arcangel. Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng - thứ im lặng nặng nề chỉ xuất hiện khi bóng đá, môn thể thao tưởng chừng như bất khả chiến bại, bỗng trở nên mong manh đến vậy.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, có mặt ở đó. Ông nói rất ít, bởi có lẽ không còn gì để nói: "Chúng tôi muốn ở bên cạnh bố mẹ, vợ và con gái cậu ấy. Trong những khoảnh khắc đau đớn, bóng đá xích lại gần nhau hơn bao giờ hết”.

Chủ tịch CLB Tenerife, Felipe Minambres, thừa nhận: "Chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp”. Bởi những ngày này là những ngày tối tăm, khi người ta không thể nào hiểu nổi điều gì đã xảy ra.

Đó là khoảng khắc định mệnh. Chiều tối thứ Hai, phút 96 của trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Maria đang ngồi trên khán đài, trong vòng tay là bé Clara 16 tháng tuổi, khi cô nhìn thấy người bạn đời của mình đuổi theo bóng lên giữa sân, nơi thủ môn Jesus Owono của Andorra lao vào anh. Cha của De Miguel đang xem trận đấu từ khách sạn Alameda ở Navahermosa, nơi ông thường đến xem con trai thi đấu, cũng đã chứng kiến giây phút khủng khiếp đó.

De Miguel được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ lấy lại được nhịp tim, rồi giúp anh thở lại. Nhưng đến 3 giờ sáng, có cuộc gọi báo tình trạng thần kinh xấu đi. 8 giờ sáng, anh qua đời. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy chấn thương ngực: commotio cordis - một chấn thương chỉ có thể xảy ra khi va chạm trong khoảng thời gian 40 mili giây của chu kỳ tim. Một sự trùng hợp tàn nhẫn đến mức không thể tin nổi.

Một con người bình dị

Raphinha, đội trưởng Barcelona, nói ngắn gọn: "Tôi cũng bằng tuổi anh ấy”. De Miguel không phải ngôi sao, không giàu có. Anh khởi đầu từ học viện Leganes, chơi cho những CLB khiêm tốn, chịu đựng chấn thương và kiếm sống nuôi gia đình. Anh gặp Maria khi chơi cho Navalcarnero - cô sống trong một ngôi nhà đối diện sân bóng nhỏ - và họ lập gia đình.

Mãi đến năm 27 tuổi anh mới được chơi bóng "chuyên nghiệp". Anh chưa từng thi đấu ở giải cao nhất, chỉ có 40 trận ở hạng Nhì. Nhưng anh là một người lao động - một "công nhân bóng đá", như đồng đội Javi Alonso gọi: "Anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ. Một người đồng đội tuyệt vời và một người tốt”.

Trong tang lễ, có người nhắc lại rằng được chơi cho Tenerife ở giải hạng Nhì là giấc mơ của anh, cuối cùng thành hiện thực ở tuổi 30. Đây không phải là kết thúc sự nghiệp, đây là khởi đầu. Khi đội thăng hạng, anh từng nói với phóng viên: "Khi tôi bắt đầu chơi bóng lúc còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tất cả những điều này”.

Và anh đã ra đi trên đỉnh cao của sự nghiệp, công việc, cuộc sống.

Bên ngoài cổng số 9 sân Heliodoro Rodriguez Lopez - sân nhà Tenerife- người hâm mộ mang hoa và thắp nến. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha hủy tất cả các trận Copa del Rey. Tại châu Âu, Champions League vẫn tiếp tục với những phút mặc niệm.

Tiền đạo Nico Paz của Como giơ chiếc áo tưởng nhớ anh trong trận thắng lịch sử trước Lens. Đội Las Palmas thông báo sẽ mặc bộ áo mang màu sắc của Tenerife cuối tuần này. Chủ tịch Real Madrid và Atletico Madrid đến dự tang lễ. Gerard Pique, chủ sở hữu Andorra, cũng có mặt.

Người đại diện Manuel Hernandez xúc động: "Jesus để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng cũng để lại cho tất cả những ai may mắn được chia sẻ cuộc đời với anh ấy những ký ức tuyệt vời”.

Khi đoàn người ra khỏi nhà thờ, các cầu thủ Tenerife nâng quan tài lên vai và mang người đồng đội của mình qua đám đông, trở về nơi an nghỉ cuối cùng tại Navahermosa. Chậm rãi. Trong im lặng. Như cách bóng đá thường làm khi không còn gì để nói ngoài tình yêu thương.

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