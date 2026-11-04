Vụ va chạm gây tử vong trên sân: Thủ môn Jesus Owono có phải đối mặt với cáo buộc hình sự?

Một biến cố đau lòng đã xảy ra trong một trận đấu thuộc giải hạng 2 Tây Ban Nha vào đêm ngày 2-11, tiền đạo Jesus de Miguel của câu lạc bộ CD Tenerife đã qua đời sau khi bị ngừng tim vì một pha va chạm mạnh trên sân với thủ môn Jesus Owono của Andorra.

Jesus de Miguel của câu lạc bộ CD Tenerife đã qua đời ở tuổi 30.

Khi đang đuổi theo bóng gần khu vực giữa sân, tiền đạo Jesus de Miguel đã bị thủ môn Jesus Owono bên phía Andorra lao tới va chạm mạnh đầu gối vào ngực, khiến anh ngã xuống sân. Một cầu thủ đối phương nhận thấy De Miguel đang gặp nguy kịch nên đã nhanh chóng ra hiệu về phía đường biên để yêu cầu sự trợ giúp, trong khi những người khác vây quanh để hỗ trợ.

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, De Miguel đã bị ngừng tim trên đường đến bệnh viện nhưng được đội ngũ cấp cứu hồi sức thành công. Sau đó, anh được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria ở Tenerife. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3-11, CLB thông báo rằng tình trạng thần kinh của De Miguel đã xấu đi. Anh qua đời khoảng 3 giờ sau đó, hưởng dương 30 tuổi.

Sau khi de Miguel được đưa đến bệnh viện thì trận đấu, lúc đó đang có tỷ số hòa 2-2, đã bị hủy bỏ. Owono phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha va chạm này và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, án treo giò có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ nhất đối với thủ môn 25 tuổi người Guinea Xích Đạo này, bởi anh hiện có nguy cơ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra về hành vi ngộ sát (gây chết người ngoài ý muốn) đối với Owono, mặc dù trách nhiệm hình sự vẫn chưa được xác định. Theo Sky Sports News, phía cảnh sát cho biết “các thủ tục pháp lý đã được khởi động và các công tố viên cũng sẽ tham gia vào quá trình này”.

CD Tenerife đã đưa ra một tuyên bố vào sáng 3-11, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự việc này: “Trong nỗi đau tột cùng, nghẹn ngào không thể tin được rằng điều này là sự thật, CLB CD Tenerife xin thông báo về sự ra đi bi thảm của Jesus de Miguel Alameda. Không có lời an ủi nào đủ đầy; chẳng có gì có thể xoa dịu nỗi buồn vô hạn này.

Chúng tôi xin chia sẻ cùng gia đình đang suy sụp của anh ấy, cùng những người thân yêu, và cùng toàn thể cộng đồng người hâm mộ Tenerife - những người hôm nay đang khóc thương cho kết cục tàn khốc này. Gia đình của Jesus de Miguel xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những tình cảm và sự ủng hộ đã nhận được, đồng thời chân thành mong muốn nhận được sự tôn trọng tối đa đối với quyền riêng tư của gia đình trong những thời khắc đau thương này”.

Phía Andorra cũng gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Jesus de Miguel, tới tất cả đồng nghiệp, bạn bè của anh ấy và tới CLB CD Tenerife.” Nhiều CLB trên khắp châu Âu, bao gồm Real Madrid, Arsenal và Liverpool, đã bày tỏ lòng tưởng nhớ đến de Miguel trên mạng xã hội, đồng thời dành một phút mặc niệm trong các buổi tập vào ngày 3-11.

LINH SƠN