Son Heung-min và bóng đá Hàn Quốc ở giữa ngã 3 đường

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 sắp đến, đội tuyển Hàn Quốc, sau một World Cup thảm họa, vẫn tiếp tục lao dốc. Câu chuyện bắt nguồn từ chính nguồn cảm hứng của bóng đá nước này …

Son Heung-min tại World Cup 2026. Ảnh THX

Son Heung-min và Cristiano Ronaldo là những số 7 mang tính biểu tượng, những huyền thoại Premier League và những người phá kỷ lục quốc tế. Giờ đây, có một nguy cơ đáng ngạc nhiên rằng họ sẽ có thêm một điểm chung nữa: trở thành một sự hiện diện gây chia rẽ trong đội tuyển quốc gia của mình.

Ngày 21-10, trong một cuộc họp ủy ban quốc hội, chính trị gia Jeong Yeon-wook đặt câu hỏi với quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Lee Yong-soo, đưa câu chuyện từ các trang thể thao vào nghị trường: "Người ta nói rằng gần đây, trong đội tuyển quốc gia, các cầu thủ không gọi anh ấy bằng tên mà gọi là "Số 7" hoặc "người đó". Ông có biết đó là ai không?.

" Lee trả lời: "Ông đang nói đến Son Heung-min phải không?" Jeong tiếp: "Vậy có vẻ như điều đó là thật... Người ta cũng tiết lộ rằng ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia đang gây bất hòa và đã tan vỡ toàn diện". Ông Lee từ chối bình luận.

Làm sao lại đến mức này? Chưa đầy 18 tháng trước, Son còn nâng cao chiếc cúp Europa League với tư cách đội trưởng Tottenham. Đó là đóng góp cuối cùng của anh cho câu CLB thành London sau một thập kỷ ở Premier League, trong đó anh trở thành gương mặt của giải đấu phổ biến nhất thế giới và là một ngôi sao lớn ở quê nhà. Rồi đến việc chuyển đến Los Angeles FC ở MLS, một động thái mà cầu thủ 34 tuổi nói một phần là để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Nhưng giải đấu đó là một thảm họa, với việc bị loại từ vòng bảng và tẩy chay truyền thông sau khi các phóng viên chế giễu việc Son không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh ngồi dự bị trong trận cuối cùng, một thất bại ảm đạm trước Nam Phi. Kể từ đó, HLV Hong Myung-bo và chủ tịch KFA Chung Mong-gyu từ chức, bị các nghị sĩ chất vấn và sau đó cảnh sát đột kích trụ sở KFA. Tất cả đều đồng ý rằng đó là một mùa hè tồi tệ cho bóng đá Hàn Quốc.

Sự chia rẽ giữa các cầu thủ lớn tuổi và trẻ tuổi không phải là hiếm trong bóng đá nhưng tình hình của Hàn Quốc đặc biệt phức tạp. Ở Hàn Quốc, đồng nghiệp chỉ hơn một tuổi đã được xem là “tiền bối” với sự kính trọng. Guus Hiddink đã coi đây là một vấn đề khi ông đến làm HLV năm 2001. Ông đã buộc các cầu thủ ngồi cùng nhau khi ăn nhằm giúp các cầu thủ trẻ có thể hét lên chỉ đạo các đàn anh trong trận đấu.

Tại Asian Cup 2024, có một cuộc xô xát về bóng bàn giữa Son và một nhóm cầu thủ trẻ bao gồm ngôi sao đang lên Lee Kang-in, khiến đội trưởng Son bị trật khớp ngón tay. Lee và Son sớm làm hòa nhưng giờ có một vấn đề lớn hơn. Theo nhiều báo cáo, thế hệ 1996 không hài lòng. Kim Min-jae của Bayern Munich, Hwang In-beom của FC Porto và Hwang Hee-chan của Schalke 04, đều đã là những cầu thủ kỳ cựu và có vẻ không hài lòng. Họ tin rằng, sau thất bại tại World Cup, Hàn Quốc cần một khởi đầu mới với đội trưởng mới và HLV mới.

Son Heung-min trên sân tập cùng tuyển Hàn Quốc. Ảnh THX

Nhưng với việc HLV tạm quyền Robert Moreno được bổ nhiệm vào tháng 9 cho đến cuối tháng 11 – liên đoàn cũng không có chủ tịch vào lúc này – bóng đá Hàn Quốc đang trong trạng thái chờ đợi. Asian Cup, giải đấu mà các Chiến binh Taeguk chưa vô địch kể từ năm 1960, thì đang ở trước mặt.

"Tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần", Hwang In-beom nói sau trận hòa 0-0 với Venezuela ngày 2-10. "Đã khoảng chín năm kể từ khi tôi gia nhập đội tuyển quốc gia, và từ đó đến nay, có nhiều thứ cần thay đổi, trong bóng đá và nhiều lĩnh vực khác, nhưng có vẻ nó không xảy ra".

Cùng lúc đó, Kim Min-jae phàn nàn về việc một số người trong đội không nỗ lực hết mình. "Mọi người cần phải chiến đấu và cạnh tranh cùng nhau, nhưng chúng tôi đã không làm vậy”.

Có một thực tế là Son Heung-min vẫn được yêu mến ở Hàn Quốc, bất chấp việc anh đã sống ở nước ngoài từ năm 16 tuổi. Nhưng mối quan hệ của anh với truyền thông trong nước không giống như của các đồng nghiệp trong đội tuyển quốc gia. Một số người hâm mộ tin rằng một số tờ báo đang cố gây chia rẽ giữa Son và đồng đội để trả đũa việc tẩy chay truyền thông tại World Cup.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, ở tuổi 34, Son không còn là một tiền đạo đẳng cấp cao. Vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vời, như cú đá phạt trước Uzbekistan hôm 6-10 để ghi bàn thắng quốc tế thứ 59, nhiều nhất trong số bất kỳ cầu thủ Hàn Quốc nào. Từ lâu đã có cuộc tranh luận về vai trò tốt nhất của Son trong đội tuyển quốc gia – chơi cánh hay chơi trung lộ – nhưng chưa thấy ai thực sự bàn đến việc anh sẽ không còn lên tuyển.

Không giống Ronaldo, Son có vẻ không phải tuýp người bám trụ đến phút cuối hay đưa ra những tuyên bố dài dòng. Anh khó dự World Cup 2030, nhưng giúp đội bóng vô địch Asian Cup 2027 sẽ là một di sản tốt đẹp. Tuy nhiên, theo bình luận của báo Guardian, nếu giải đấu này bị hoãn sang năm 2028 thì có khi lại là sự may mắn cho một đội bóng đang chia rẽ có thể gắn kết lại với nhau, hoặc tình hình, vốn đã tồi tệ, có thể trở nên tồi tệ hơn.

LONG KHANG