Hàn Quốc và bài toán Son Heung-min

Cầu thủ Hàn Quốc (phải) nỗ lực đi bóng qua cầu thủ Mexico

Trong trận gặp Hàn Quốc vào sáng 19-6, cả hai đội đều thi đấu chắc chắn bởi một tỷ số hòa sẽ có lợi cho mục tiêu tiến xa. Đáng tiếc, Hàn Quốc đã nhận bàn thua khá đau đớn sau sơ suất của thủ môn, đành chấp nhận thua Mexico chung cuộc 0-1.

Cầu thủ đáng chú ý của Hàn Quốc vẫn là Son Heung-min, nhưng tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và bị thay ra từ giữa trận. Cầu thủ vào thay Son là Oh Hyeon-gyu lại thi đấu tốt hơn, đó là lời cảnh báo cho cầu thủ 34 tuổi khi tầm ảnh hưởng của anh ở đội tuyển Hàn Quốc đang giảm dần. Son đang trải qua giai đoạn như Ronaldo ở Bồ Đào Nha khi HLV kỳ vọng vào yếu tố kinh nghiệm, nhưng chất lượng từ những vệ tinh xung quanh sẽ đóng vai trò không nhỏ.

Cũng từ hai trận liền đá chính nhưng rời sân từ giữa trận, rất có thể Son Heung-min sẽ ngồi ghế dự bị trong cuộc so tài với Nam Phi. Với 3 điểm trong tay, Hàn Quốc chỉ cần thêm 1 điểm khi gặp Nam Phi là đủ để đi tiếp với vị trí nhì bảng. Nhất là qua hai trận vừa qua, lối chơi của họ vẫn giữ nhịp tốt dù không có Son Heung-min trên sân. Trong khi đó, Nam Phi và CH Czech đang gây thất vọng ở kỳ World Cup này. Cả hai đội này khó tiến xa từ dàn lực lượng cũng như lối chơi đã thể hiện từ đầu giải.

Ngày 19-6 có thể xem là ngày kém vui của bóng đá châu Á khi Hàn Quốc thua Mexico, trong khi bảng B chứng kiến thất bại cách biệt của đại diện khác ở châu Á là Qatar (thua Canada 0-6). Đây cũng là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất và hiệu số âm quá lớn này sẽ khó cho Qatar trong mục tiêu tranh tấm vé đi tiếp. Tương tự như Mexico, đội đồng chủ nhà Canada cũng rơi vào bảng đấu khá nhẹ khi ngoài Qatar còn có Bosnia và Thụy Sĩ. Với 4 điểm sau 2 trận, hy vọng đi tiếp rộng mở cho đội tuyển Canada.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG