Messi chỉ còn một bước nữa là làm nên lịch sử MLS

Lionel Messi đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Lionel Messi chỉ còn cách cột mốc lịch sử MLS đúng 1 trận nữa. Ảnh: THX

Tiền đạo của Inter Miami Lionel Messi vừa ghi bàn thắng thứ 26 trong mùa giải, góp công vào chiến thắng 2-1 trước New England Revolution vào ngày 2-11 vừa qua.

Pha lập công này giúp Messi tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới MLS. Huyền thoại bóng đá người Argentina hiện hơn Petar Musa của FC Dallas 4 bàn và bỏ xa Brian White của Vancouver Whitecaps 6 bàn.

Khi mùa giải chính thức chỉ còn một vòng đấu, Messi đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Nếu bảo vệ thành công danh hiệu này, siêu sao người Argentina sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng trong hai mùa liên tiếp kể từ năm 2005, thời điểm MLS áp dụng hệ thống trao giải dựa trên số bàn thắng.

Phong độ của Messi cũng nhận được sự đánh giá cao từ ban huấn luyện Inter Miami. HLV Kily Gonzalez khẳng định không có cầu thủ nào đủ khả năng sánh ngang với đội trưởng của Inter Miami.

"Tôi không nghi ngờ gì nữa, Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất. Không ai có thể so sánh với cậu ấy, dù tôi rất tôn trọng những người khác", HLV Gonzalez của Inter Miami chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng cho rằng Messi xứng đáng tiếp tục được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (MVP), đồng thời nhấn mạnh tuổi tác không thể làm lu mờ những đóng góp của tiền đạo người Argentina.

"Với độ tuổi hiện tại của Leo, cùng những gì cậu ấy đại diện và thể hiện trên sân, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng giành danh hiệu MVP, cũng như xứng đáng với Quả bóng vàng", Gonzalez nhấn mạnh.

Messi từng hai lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất MLS vào các năm 2024 và 2025. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành danh hiệu này ở hai mùa liên tiếp.

Ở mùa giải 2025, Messi giành Chiếc giày vàng MLS với 29 bàn thắng sau 28 trận. Mùa này, dù đã có 26 pha lập công sau 33 trận, tiền đạo 39 tuổi vẫn còn một trận đấu để cải thiện thành tích.

Petar Musa hiện là đối thủ bám đuổi gần nhất với 22 bàn, trong khi Brian White có 20 bàn. Với khoảng cách tương đối an toàn, Messi đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời đi vào lịch sử MLS.

Ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải chính thức, Inter Miami sẽ chạm trán Charlotte FC vào ngày 7-11 (4 giờ ngày 8-11, giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để Messi hoàn tất cuộc đua Chiếc giày vàng và ghi thêm dấu ấn vào hành trình chinh phục những cột mốc đặc biệt tại MLS.

PHẠM QUANG