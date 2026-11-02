Lionel Messi đưa Inter Miami đến với CONCACAF Champions Cup

Lionel Messi đã có một màn trình diễn đẳng cấp, xứng danh người hùng trong màu áo Inter Miami CF. Số 10 huyền thoại này đã thực hiện một đường kiến ​​tạo tuyệt đẹp cùng một bàn thắng ngoạn mục vào cuối trận, giúp đội đánh bại New England Revolution với tỷ số 2-1.

Lionel Messi đã có một màn trình diễn đẳng cấp. Ảnh: THX

Lionel Messi đã ghi bàn thắng thứ 26 của mình tại MLS - thành tích dẫn đầu giải đấu - ở phút 83, giúp Inter Miami ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của New England Revolution. Messi cũng là người kiến ​​tạo cho German Berterame ghi bàn gỡ hòa ở phút 69.

Với chiến thắng này, Inter Miami đã vượt qua New England 1 điểm để chiếm lấy vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng miền Đông (Eastern Conference), qua đó chính thức giành tấm vé tham dự CONCACAF Champions Cup vào năm tới.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với thứ hạng của các đội trước thềm vòng play-off MLS Cup. Nếu bảo vệ thành công vị trí nhì bảng sau vòng đấu cuối tiếp đón Charlotte FC vào ngày 7-11, Inter Miami sẽ giành vị trí hạt giống số 2 tại khu vực miền Đông khi bước vào vòng play-off, giúp họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Với thành tích 26 bàn thắng và 16 đường kiến ​​tạo trong mùa giải này, Messi đang là ứng cử viên sáng giá nhất để giành giải thưởng Landon Donovan MLS MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải) lần thứ 2 liên tiếp - một cột mốc lịch sử - cũng như danh hiệu “Chiếc giày vàng” (Golden Boot) do Audi tài trợ năm thứ 2 liên tiếp.

“Tôi không mảy may nghi ngờ việc cậu ấy là người xuất sắc nhất trong tất cả”, HLV trưởng Cristian ‘Kily’ González chia sẻ về cơ hội giành giải MVP của Messi. “Không ai có thể so sánh với cậu ấy - tất nhiên vẫn dành sự tôn trọng cho các đồng nghiệp khác. Với những gì Leo thể hiện ở độ tuổi này, cùng với tầm ảnh hưởng và những đóng góp của cậu ấy, rõ ràng cậu ấy xứng đáng với danh hiệu đó. Cũng giống như cách cậu ấy xứng đáng với giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or) vậy”.

Dù không thể bổ sung thêm danh hiệu Quả bóng vàng thứ 9 vào bộ sưu tập của mình vào tuần trước, Messi vẫn tiếp tục cho thấy sự thống trị trước New England Revolution. Trong trận đấu trước sự chứng kiến ​​của 54.112 khán giả tại sân Gillette, siêu sao 39 tuổi này đã có lần thứ 5 ghi dấu ấn vào nhiều hơn một bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến ​​tạo) trong 6 lần đối đầu với đội bóng này, nâng tổng thành tích lên 8 bàn thắng và 6 đường kiến ​​tạo.

Mục tiêu duy nhất còn lại của Inter Miami sau khi đã giành suất tham dự CCC (CONCACAF Champions Cup) là trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch MLS Cup kể từ thời LA Galaxy giai đoạn 2011-2012. Tuy nhiên, HLV Gonzalez không hề chủ quan: “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu này, điều đó giúp toàn đội tự tin hơn khi hướng về chặng đường phía trước. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với CLB và đối với tất cả chúng tôi”.

LINH SƠN