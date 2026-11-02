Kylian Mbappe san bằng thành tích ghi bàn của Zamorano

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng, khi đóng góp một pha lập công giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 thuyết phục trước chủ nhà Racing Santander, nâng chuỗi thắng tại La Liga lên con số 4.

Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng cùng Real Madrid. Ảnh: THX

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn duy trì phong độ ổn định như thường lệ, dù trận đấu không thiếu những tình huống gây tranh cãi; Racing Santander thậm chí đối mặt với nguy cơ bị phạt sau khi cổ động viên ném một chiếc bật lửa xuống sân.

Bản thân Kylian Mbappe cũng vướng vào một tình huống gây tranh cãi liên quan đến một quả phạt đền từ sớm. Dẫu vậy, ngôi sao người Pháp vẫn có một màn trình diễn đẳng cấp, ghi bàn thắng mở tỷ số và đạt được một cột mốc quan trọng trong lịch sử Real Madrid.

Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Racing Santander, Mbappe đã tiến thêm một bước trong danh sách 10 cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid. Danh sách này thống kê những chân sút không mang quốc tịch Tây Ban Nha có thành tích ghi bàn tốt nhất cho Real Madrid.

Hiện chân sút 27 tuổi người Pháp đã nâng tổng số pha lập công lên con số 101 sau 117 trận, qua đó san bằng thành tích của Ivan Zamorano (Chile) - người từng cần đến 173 trận để đạt được cột mốc tương tự. Cả 2 hiện cùng chia sẻ vị trí thứ 9 và thứ 10.

Đây là một thành tựu phi thường đối với một cầu thủ chỉ mới gia nhập CLB vào mùa hè 2024, nhưng với hiệu suất ghi bàn hiện tại, anh có thể còn cải thiện nhanh chóng vị trí này. Tiền đạo người Pháp đã ghi 12 bàn sau 11 trận La Liga, và 15 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Mbappe giờ nhắm đến thành tích của chân sút huyền thoại người Brazil Ronaldo Nazario, người hiện đứng thứ 8 trong danh sách với 104 bàn thắng cho CLB. Vua phá lưới 2 kỳ World Cup liên tiếp cũng có cơ hội phá kỷ lục của Gareth Bale (xứ Wales), người đang xếp thứ 7 với 106 bàn thắng.

Ngôi sao người Pháp thậm chí có thể hướng tới thành tích của Gonzalo Higuain (Argentina) đang đứng thứ 6 với 121 bàn thắng, hay Vinicius Jr (Brazil) với 129 bàn thắng.

Cristiano Ronaldo hiện là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của Real Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu thành tích đáng kinh ngạc ghi 450 bàn thắng cho CLB.

Theo thống kê được Marca công bố, Mbappe sau khi ghi bàn vào lưới Racing Santander, hiện đã chọc thủng lưới cả 24 đối thủ mà anh từng chạm trán tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Đây là thành tích đặc biệt, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của chân sút sinh năm 1998.

LINH SƠN