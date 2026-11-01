Vinh dự bất ngờ nhưng xứng đáng với Fermin Lopez

Lamine Yamal và Raphinha dù đều thể hiện phong độ xuất sắc nhưng vẫn lỡ hẹn với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Alaves, khi vinh dự đó được dành cho Fermin Lopez.

Fermin Lopez mừng bàn thắng cùng Lamine Yamal. Ảnh: THX

Rất nhiều ngôi sao của Barcelona đã tỏa sáng trong suốt 90 phút thi đấu tại sân Camp Nou, trong đó Lamine Yamal và Raphinha nổi bật khi đều lập cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, như đã đề cập, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP) lại thuộc về một cái tên khác trong đội hình của HLV Hansi Flick: Fermin Lopez.

Tiền vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha tiếp tục có một màn trình diễn chói sáng: anh kiến ​​tạo cho Raphinha mở tỷ số, trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, rồi tiếp tục tung ra một đường chuyền thành bàn khác trước khi hiệp một khép lại - cũng dành cho Raphinha, người đã ghi bàn thứ 17 của anh trong mùa giải.

Fermin Lopez vô cùng hạnh phúc sau khi đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng, cho rằng đội bóng của mình đã phản ứng rất tốt sau những thất bại trước PSG và Real Madrid. “Không có cách nào tốt hơn để xoay chuyển tình thế ngoài việc thi đấu tại Camp Nou, trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu hay. Cả đội đã tìm lại được nhịp độ thi đấu và chúng tôi cần tiếp tục duy trì phong độ này.

Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, và tôi rất vui khi có thể đóng góp cho đội bóng thông qua các pha kiến ​​tạo. Lamine và Raphinha chính là những nhân tố tạo nên sự khác biệt. Sự hiện diện của họ thực sự tuyệt vời. Họ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Với họ trong đội hình, tôi tin chúng tôi sẽ đạt được những thành tựu lớn”.

Đây là kết quả mà Barcelona cần sau một tuần khó khăn, khi chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của họ bị chặn đứng bởi các thất bại trước PSG tại Champions League và Real Madrid ở giải quốc nội. HLV Hansi Flick cũng rất hài lòng với hàng tấn công: “Đối với Lamine, đây là một trận đấu tuyệt vời. Ngoài ra, thật tốt khi chứng kiến ​​phong độ ấn tượng của các cầu thủ trên hàng công như Fermin hay Rapha. Đây chính là điều tôi muốn thấy sau 2 trận thua vừa qua. Cách chúng tôi phản ứng thực sự rất tốt và đi đúng hướng”.

Giờ đây, Barcelona sẽ hướng sự chú ý đến trận tiếp đón Aston Villa tại Champions League vào ngày 3-11, trước khi bước vào cuộc đối đầu với Atletico Madrid vào cuối tuần tới - trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng La Liga.

LINH SƠN