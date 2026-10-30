Barcelona bất đồng về vai trò của Frenkie de Jong

HLV Hansi Flick và ban lãnh đạo Barcelona được cho đang có những quan điểm khác biệt về hàng tiền vệ của đội bóng, đặc biệt là vai trò của ngôi sao vừa trở lại sau chấn thương dài hạn Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong (phải) vừa tái xuất trong màu áo Barcelona ở trận gặp Real Madrid. Ảnh: THX

Sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương đầu gối, Frenkie de Jong vừa có màn tái xuất trong màu áo Barcelona khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Real Madrid. Chấn thương của De Jong là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo Barcelona không hài lòng.

Trước đó, De Jong từng tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan dù đang gặp chấn thương, rồi sau đó anh từ chối thực hiện phẫu thuật. Anh chọn phương pháp điều trị bảo tồn, và cho đến nay, cách tiếp cận này dường như đã phát huy hiệu quả, hoặc ít nhất là đủ để anh trở lại sân cỏ.

Trong thời gian De Jong phải ngồi ngoài, Barcelona đã đầu tư mạnh mẽ vào hàng tiền vệ, điển hình là việc chiêu mộ Rodri - cầu thủ được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh Pedri - nhân tố mặc định trong đội hình chính - thì Barcelona còn có Marc Bernal và Gavi trong danh sách xoay tua. Gavi (22 tuổi) và Bernal (19 tuổi) đều được CLB đánh giá rất cao. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo muốn ưu tiên sử dụng những tài năng trẻ này hơn là De Jong, người hiện đã 29 tuổi.

Tuy nhiên, HLV Hansi Flick lại cho thấy xu hướng tin tưởng De Jong. Trong bối cảnh Dani Olmo dính chấn thương, nhà cầm quân người Đức đã sử dụng ngôi sao người Hà Lan ở vai trò thiên về tấn công hơn, thậm chí trong các buổi tập ông còn thử nghiệm De Jong ở vị trí trung vệ. Điều này cho thấy De Jong có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm kết hợp với một vai trò “quân bài dự phòng” đa năng.

Hơn nữa, theo Mundo Deportivo dẫn nguồn tin từ phòng thay đồ Barcelona, các đồng đội đã không khỏi bất ngờ trước thể trạng và sự hiệu quả của De Jong khi có bóng ở trận gặp Real Madrid, bất chấp việc anh đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Khả năng dẫn bóng từ tuyến dưới của De Jong sẽ đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Barcelona đang tìm cách đối phó với những đối thủ áp dụng lối chơi kèm người gắt gao đối với các tiền vệ của họ.

Trước đó, chính HLV Flick cũng từng đề cập đến việc đội bóng thiếu đi sự tươi mới, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến trong trận El Clasico vừa qua. Sự trở lại của De Jong có thể mang đến phương án xoay tua hữu ích bên cạnh Pedri, đồng thời giúp nhà cầm quân người Đức có thêm lựa chọn khi quyết định bộ đôi tiền vệ trụ ưng ý nhất.

LINH SƠN