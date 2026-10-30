AC Milan và Inter Milan công bố kế hoạch xây sân mới hoành tráng

AC Milan và Inter Milan vừa công bố kế hoạch xây sân vận động mới dự kiến thay thế sân San Siro huyền thoại. Dự án được chú ý sau khi thỏa thuận bản quyền đặt tên trị giá 543 triệu bảng Anh được ký kết.

Alphadjo Cisse của AC Milan liệu có kịp được thi đấu trên sân mới? Ảnh: THX

Hai đội bóng hàng đầu nước Ý từ lâu đã có kế hoạch rời sân San Siro để thi đấu ở sân mới hiện đại hơn. Theo kế hoạch, sân vận động mới sẽ mang tên Generali Stadium, sau khi quyền đặt tên được bán cho tập đoàn bảo hiểm Generali đến năm 2052 với giá 543 triệu bảng Anh.

Công trình dự kiến khởi công vào năm 2028, có sức chứa khoảng 71.500 khán giả và hướng tới mục tiêu đưa vào sử dụng từ mùa giải 2031-2032. Thiết kế nổi bật với kết cấu khung hình chữ X, mái cong kép và hai đường cong tượng trưng cho người hâm mộ Inter Milan và AC Milan.

Sân vận động được xây dựng với hai tầng, không chỉ phục vụ các trận bóng đá mà còn tổ chức hòa nhạc và nhiều sự kiện giải trí. Khu vực xung quanh sẽ có không gian công cộng, mảng xanh, khu vui chơi và trung tâm mua sắm.

Dự án do hai công ty kiến trúc Foster + Partners và Manica đảm nhiệm thiết kế. Đây là những đơn vị từng tham gia các công trình nổi tiếng như sân Wembley (Anh), Chase Center (Mỹ) và sân Lusail (Qatar).

Tại buổi họp báo hôm thứ Năm (giờ Ý), kiến trúc sư David Manica nhấn mạnh mục tiêu của dự án là giữ lại tinh thần và cảm xúc gắn liền với sân vận động huyền thoại San Siro, đồng thời tạo nên một công trình hoàn toàn mới.

Kế hoạch thay thế sân San Siro đã được đề cập từ năm 2019 nhưng gặp nhiều trở ngại do những lo ngại về giá trị văn hóa của công trình hơn 100 năm tuổi. Năm 2023, sân San Siro từng được xác định có giá trị văn hóa và không thể bị phá dỡ. Tuy nhiên, đến năm 2025, hai câu lạc bộ đã mua lại khu đất, mở đường cho kế hoạch xây dựng mới.

San Siro được khánh thành năm 1926. Tầng giữa và những tháp xoắn ốc mang tính biểu tượng được bổ sung vào năm 1955.

Sân vận động này từng được dự kiến tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải hiện tại, nhưng UEFA đã tước quyền đăng cai do chính quyền thành phố không thể bảo đảm quá trình cải tạo sân và khu vực xung quanh để không ảnh hưởng đến trận đấu.

Với dự án mới, AC Milan và Inter Milan hướng đến mục tiêu đưa sân vận động trở thành một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu tại EURO 2032, giải đấu do Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đồng đăng cai.

PHẠM QUANG