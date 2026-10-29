AC Milan “xứng đáng” nhận thất bại đầu tiên tại Serie A

Samuel Mbangula lập hat-trick góp công lớn giúp Bologna đánh bại AC Milan với tỷ số 4-2. Chiến thắng không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Bologna giành trọn 3 điểm tại San Siro trong hơn một thập kỷ, mà còn khiến đội chủ nhà nhận trận thua đầu tiên tại Serie A mùa này.

Samuel Mbangula lập hat-trick giúp Bologna đánh bại AC Milan 4-2. Ảnh: THX

Tiền vệ Alphadjo Cisse của AC Milan ghi 2 bàn, nhưng nỗ lực đó là không đủ để ngăn cản thất bại đầu tiên của AC Milan tại Serie A kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản băng ghế huấn luyện. Samuel Mbangula đã tỏa sáng rực rỡ, lập hat-trick góp phần giúp Bologna bất ngờ đánh bại AC Milan 4-2.

Hiện tại, AC Milan đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 18 điểm sau 9 vòng đấu. Thầy trò HLV Ruben Amorim thua trận ngay trước thềm trận derby thành Milan vào cuối tuần. Trước đó trong ngày 28-10, Inter Milan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-0 trên sân Venezia, vượt qua Lazio nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ngôi sao Luka Modric thừa nhận AC Milan xứng đáng phải nhận thất bại trước Bologna, đặc biệt là sau màn trình diễn trong hiệp 2: “Đây là một trận thua tệ hại. Chúng tôi không ngờ tới kết quả này, nhất là sau những gì đã thể hiện trong hiệp một. Tôi nghĩ từ đầu mùa đến nay, chúng tôi đã chơi tốt tại giải đấu, nhưng tối nay chúng tôi lại phải nhận thất bại đầu tiên. Chúng tôi thua trong quá nhiều pha tranh chấp ở hiệp 2. Bàn thua từ tình huống cố định thật đáng tiếc, và kể từ thời điểm đó, tinh thần toàn đội đi xuống”.

“Chúng tôi xứng đáng thua”, Modric chia sẻ thêm với Sky Sport Italia, “Chúng tôi không có lý do gì để biện minh cả. Dù đội gặp phải một số ca chấn thương, nhưng điểm tích cực là trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đây. Trước tối nay, chúng tôi đã chơi rất tốt, vì vậy cả đội cần giữ thái độ lạc quan và hy vọng sẽ sớm vực dậy cho trận derby vào thứ Bảy”.

Modric, 41 tuổi, bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị và được tung vào sân sau giờ nghỉ để thay thế Fikayo Tomori - cầu thủ gặp chấn thương. Bất chấp thất bại vừa qua, Modric tin AC Milan vẫn đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim: “Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng. Huấn luyện viên đã mang đến những ý tưởng mới cùng phong cách chơi mới. Cả đội đang nỗ lực thấu hiểu những ý tưởng đó cũng như những yêu cầu mà ông ấy đặt ra. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi chơi tốt cho đến tận tối nay. Bạn luôn có thể làm tốt hơn nữa”.

LINH SƠN