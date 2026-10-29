Ronaldo giành Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại

Cristiano Ronaldo đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d'Or) xuất sắc nhất mọi thời đại (BOAT - Ballon d'Or of All Time) nhờ màn trình diễn trong mùa giải 2007-2008 cùng Man United.

Cristiano Ronaldo thắng giải thưởng Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh: THX

Lionel Messi dù đang là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu Quả bóng vàng nhất thế giới, với 8 lần, nhưng chính Cristiano Ronaldo mới là người giành chiến thắng ở hạng mục Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại thông qua một cuộc bình chọn từ người hâm mộ. Kết quả này được ban tổ chức công bố chỉ vài ngày sau khi tiền đạo Harry Kane - ngôi sao của đội tuyển Anh và CLB Bayern Munich - giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2026.

Được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải thưởng, hạng mục “BOAT” cho phép người hâm mộ bình chọn mùa giải cá nhân xuất sắc nhất trong lịch sử giải thưởng này. Để đủ điều kiện tham gia, một cầu thủ phải từng ít nhất 2 lần giành Quả bóng vàng.

Cần lưu ý rằng, dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, nhưng giải “BOAT” hoàn toàn khác biệt với “Super Ballon d'Or” - Siêu Quả bóng vàng cũng là một giải thưởng bóng đá danh giá do tạp chí France Football trao tặng cho huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid - là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay - vào ngày 24-12-1989.

Trong cuộc bầu chọn “BOAT”, theo người hâm mộ, Quả bóng vàng 2008 của Ronaldo trong mùa giải lịch sử với Man United còn ấn tượng hơn cả Quả bóng vàng 2012 của Messi tại Barcelona - năm mà siêu sao người Argentina đã lập kỷ lục không tưởng ghi tới 91 bàn thắng trong một năm dương lịch.

Trong chiến dịch 2007-2008 đầy ấn tượng cùng Man United, siêu sao người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt CLB giành cú đúp đáng nhớ: chức vô địch Premier League và UEFA Champions League. Xét về phương diện cá nhân, anh đã ghi tới 42 bàn thắng và thực hiện 8 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, từ đó thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Bên cạnh việc giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League, Vua phá lưới Champions League và Chiếc giày vàng châu Âu, Ronaldo còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League, Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) bình chọn, Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (FWA) bình chọn, Cầu thủ cấp CLB xuất sắc nhất năm của UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Trong bảng xếp hạng cuối cùng của cuộc bầu chọn “BOAT”, Messi và Ronaldo hoàn toàn thống trị khi chiếm trọn 10 vị trí. Ronaldo góp mặt 5 lần nhờ những mùa giải bùng nổ vào các năm 2008, 2017, 2016, 2014 và 2013. Messi chiếm 5 vị trí còn lại, ghi dấu ấn qua những mùa giải lịch sử vào các năm 2012, 2023, 2015, 2011 và 2009.

LINH SƠN