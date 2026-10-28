Quả bóng vàng Harry Kane chưa muốn trở lại Ngoại hạng Anh

Chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 không chỉ đưa Harry Kane lên đỉnh cao cá nhân thế giới mà còn mở ra những cột mốc mới, từ sự vinh danh của chính phủ Anh cho đến định hướng tương lai tại Bayern Munich.

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Đêm trao giải tại nhà hát London Palladium đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen năm 2001 và đúng 70 năm sau khi Sir Stanley Matthews nhận giải thưởng đầu tiên vào năm 1956.

Trước thành tựu này, Văn phòng Thủ tướng Anh (Số 10 phố Downing) đã gửi lời chúc mừng tới Kane và gọi đây là "thành tựu phi thường". Người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh Kane tiếp tục là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ.

Khi được hỏi về khả năng phong tước hiệp sĩ (knighthood) cho tiền đạo 33 tuổi, đại diện của số 10 Downing Street cho biết Kane đã đóng góp to lớn cho bóng đá Anh và đây là thời điểm rất đặc biệt, dù quy trình xét duyệt tước hiệu chính thức sẽ không được dự báo trước.

Quả bóng vàng Harry Kane đang thăng hoa cùng Bayern Munich. Ảnh THX

Ở một diễn biến khác, Kane khẳng định anh không có kế hoạch quay trở lại Premier League để có thể vượt qua kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer. Kane rời Tottenham ba năm trước sau khi đạt 213 bàn thắng tại Premier League, hiện kém kỷ lục 260 bàn của Shearer 47 pha lập công.

Sau ba mùa giải thành công tại Đức với 156 bàn thắng sau 159 trận cùng hai chức vô địch Bundesliga và một Cúp Quốc gia, Kane bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với cuộc sống tại Munich. Chân sút 33 tuổi chia sẻ: "Hiện tại thì không, không phải lúc này. Tôi đang rất tận hưởng cuộc sống tại Munich. Bayern là một câu lạc bộ tuyệt vời với đội hình xuất sắc và một huấn luyện viên giỏi".

Thay vì theo đuổi kỷ lục cá nhân tại Anh, Kane đặt trọng tâm vào hai mục tiêu lớn còn lại: cùng Bayern Munich chinh phục Champions League và cùng đội tuyển Anh đăng quang tại một giải đấu lớn.

Kane cũng tiết lộ HLV Vincent Kompany - người vẫn đang được chăm sóc sức khỏe sau khi đột ngã trên sân tập - đã gọi điện chúc mừng anh từ sớm vào sáng ngày diễn ra lễ trao giải. Tiền đạo người Anh khẳng định anh rất háo hức trở lại Munich để chia sẻ niềm vui Quả bóng vàng cùng toàn thể ban huấn luyện và đồng đội.

LONG KHANG