Bóng đá quốc tế

HLV Ruben Amorim tự hào khi AC Milan vẫn bất bại

SGGPO

HLV Ruben Amorim cảm thấy “thực sự hạnh phúc và tự hào” với chiến thắng 2-0 của AC Milan trên sân Udinese, kết quả giúp đội duy trì thành tích bất bại và hiện diện vững chắc trong cuộc đua vô địch Serie A.

AC Milan thắng 2-0 trên sân Udinese và duy trì thành tích bất bại. Ảnh: THX
AC Milan thắng 2-0 trên sân Udinese và duy trì thành tích bất bại. Ảnh: THX

AC Milan bước vào cuối tuần với nhiều áp lực sau chuỗi màn trình diễn thiếu thuyết phục, trong đó có trận thua 0-3 trước Bournemouth tại Europa League - trận đấu mà họ phải chơi thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ. Nhưng tại Udine, Rossoneri đã có khởi đầu hoàn hảo: Luka Modric thực hiện nhanh một quả đá phạt để Christian Pulisic thoát bẫy việt vị ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Sau đó ở phút 65, Omari Hutchinson ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB từ tình huống đá bồi sau cú sút của Ardon Jashari. Goncalo Ramos cũng có một pha dứt điểm bị thủ thành Maduka Okoye đẩy bóng trúng xà ngang.

Dù đã đánh rơi khá nhiều điểm số trong mùa giải này, AC Milan vẫn duy trì thành tích bất bại tại Serie A và hiện đã bắt kịp Roma với cùng 18 điểm, cùng chia sẻ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. HLV Amorim chia sẻ với DAZN Italia: “Tôi thực sự vui mừng và tự hào về các cầu thủ. Những gì chúng tôi đã thảo luận trước trận đấu, đó là phải duy trì sự cạnh tranh ngay từ phút đầu tiên, thì hôm nay toàn đội đã làm rất tốt. Ngay cả khi thể lực suy giảm trong hiệp 2, chúng tôi vẫn kiểm soát được thế trận”.

Cựu HLV của Sporting Lisbon và Man United chia sẻ thêm: “Chúng tôi vẫn cần thời gian để cải thiện nhiều khía cạnh, nhưng đôi khi ngay cả việc giải quyết các vấn đề từ trận đấu trước cũng không có đủ thời gian. Chúng tôi phải học hỏi thông qua chính các trận đấu, qua băng hình và các cuộc họp đội, bởi suốt 3 tuần qua, chúng tôi gần như không có buổi tập luyện nào. Tôi rất tự hào về các chàng trai này, vì họ luôn chú tâm vào mọi chi tiết”.

Trái ngược với giải quốc nội, đội bóng của HLV Amorim đã thua 2 trong 3 trận đấu ở Europa League. Khủng hoảng chấn thương đang đe dọa khiến lịch trình thi đấu sắp tới là thử thách lớn lao. AC Milan bước vào trận cuối tuần với đội hình xáo trộn do danh sách chấn thương dài hạn, bao gồm Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers và Pietro Terracciano.

HLV Amorim chia sẻ: “Nếu nhìn vào lịch thi đấu tại châu Âu, bạn sẽ thấy nó thật bất khả thi, bởi cứ sau mỗi trận đấu lại có thêm một cầu thủ gặp chấn thương cơ. Mọi người cần phải nỗ lực hết mình. Trận này, chúng tôi gặp nhiều ca chấn thương, nhưng các cầu thủ đã chứng minh rằng họ đủ khả năng đối mặt với áp lực khi khoác áo CLB này. Đó cũng là lý do tôi cảm thấy rất vui và tự hào”.

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LINH SƠN

Từ khóa

AC Milan Udinese Ruben Amorim Christian Pulisic Omari Hutchinson

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